تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من بوابة الخدمات الإلكترونية موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نترقب يوما بعد يوم، تحديد وزارة التربية والتعليم توقيت اعتماد نتائج الثانوية الدور الأول، بعد تضارب الأخبار التي تنسب لبعض المسئولين، وهو الأمر الذي ينعكس على زيادة حالة القلق والترقب والتوتر، لدى الطلاب وأولياء الأمور في انتظار معرفة توقيت ظهور النتائج للدور الأول من العام العام الدراسي 2019-2018 .

ينتظر بشغف 696 ألف طالب وطالب ، خروج بيان عن وزارة التربية والتعليم، يعلن عن نسب النجاح وكشوف الطلاب الأوائل، وبالتالي البدء في استخراج نتائج الطلاب برقم الجلوس، سواء من موقع وزارة التربية والتعليم “يوم الأحد 14-7-2019″، أو من خدمات موقع اليوم السابع الذي اكد ظهور النتيجة من خلال بوابة النتائج التابعة له قبل موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

أوضحت عدة تقارير إعلامية نشرتها الصحف الكبرى ومنها اليوم السابع، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 ستظهر مطلع الأسبوع المقبل، على أن تكون بالمدارس يوم الأحد حال اعتمادها وإعلانها، ومؤخراً نشرت أخبار نحو وجود احتمالية ظهور النتيجة اليوم السبت لنشر نسبة النجاح وأسماء الأوائل، نظراً لتقدم عمليات الرصد والمراجعة في كنترولات الثانوية العامة، وانه حال الانتهاء ستعتمد النتائج من قبل وزير التربية والتعليم .

توقيت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

أشار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والشاغل لمنصب رئيس امتحانات الثانوية، أن لجان النظام والمراقبة في كنترولات الثانوية العامة، تواصل عمليات المراجعة النهائية لأوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة، وكذلك عمليات التجميع للنتائج، وستعلن النتيجة فور انتهاء لجان المراجعة النهائية من كافة أعمالها، وعقب اعتماد النتائج من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ندرك مدى حالة القلق التي تؤثر على الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة، ولذا وعبر موقع نجوم مصرية سنعمل جاهدين على توفير روابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الأول من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية، أو ما يتاح كبدائل من المواقع التي سيكون لها حق إظهار نتائج الثانوية العامة 2018، واليكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية برقم الجلوس .

روابط نتيجة الثانوية 2019

موقع وزارة التربية والتعليم هو الموقع الرسمي للحصول على درجات شهادة الصف الثالث الثانوي العام برقم الجلوس، وهناك بعض المواقع الإلكترونية التي نوهت عن ظهور النتائج من خلال روابطها، وحال تفعيل ذلك سنرفق لكم اللينكات المباشرة للحصول على النتيجة برقم الجلوس، من بين المواقع التي اكدت ظهور النتيجة من خلالها موقع صحيفة اليوم السابع ونشر رقم الهاتف الخاص بالاستعلام عن طريق الرسائل النصية، وخدمة تسجيل اسم ورقم جلوس الطالب لاستخراج النتيجة أو إرسالها فور ظهورها إلكترونياً.

تحديث ننتظر معا اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 حتي يجني الطلاب ثمار تعب عام كامل، حيث أنة من المتوقع اليوم إعلان أسماء الأوائل وسيتم غدا الخميس عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، وسنقوم بتوفير الروابط الخاصة بالنتيجة لكي نسهل عليكم عملية البحث ويمكنكم ترك البيانات الخاصة بكم في تعليق حتي نتمكن من مساعدتكم في الحصول على النتيجة، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

تحديث: دقائق قليلة تفصلنا عن موعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم وستتاح بعدها كافة الإحصائيات التي تحققت في نتيجة الثانوية العامة بجانب تفعيل رابط نتائج الثانوية برقم الجلوس.