استطلاع نتيجة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي 2019 من خلال رابط بوابة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي، هي أهم مواضيع البحث حالياً على مواقع الإنترنت، من قبل ألاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، للاطمئنان على نتيجة عنائهم طوال العام الدراسي ومستقبلهم العلمي، الذي يتحدد بناءا على نتيجة الثانوية العامة، أهم مرحلة تعليمية في حياة الطلبة طوال فترة التعليم، لذلك يزداد البحث عليها، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية، نقدم لكم الموعد المتوقع لظهور النتيجة وكيفية استخراج النتيجة .

أعلن السيد نائب رئيس أمتحان الثانوية العامة، ورئيس الإدارة العمة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم /خالد عبد الحكم، أنه لا يجب الضغط على الوزارة لإعلان النتيجة، وأتاحت الفرصة كاملة لعملية التصحيح والمراجعة الدقيقة، لكي يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في عملية الرصد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يتم الدخول على بوابة الثانوية العامة. يتم أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة. يتم تحديد الشعبة التابع لها الطالب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي). يتم الضغط على زر إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة2019

صرح السيد/خالد عبد الحكم رئيس الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة أن الوزارة يمكن أن تعلن أن الموعد المرجح لظهور نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري وهذا بناءا على عملية التصحيح الجارية الآن.

شكاوى صعوبة الامتحانات وعدم كفاية الوقت

صرح السيد خالد عبد الحكم، انه فيما يتعلق بالشكاوى التي وصلت الوزارة من صعوبة الامتحانات في عدد من المواد وعدم كفاية الوقت قال أن الوزارة تنظر إلي نتائج العينات العشوائية التي يتم تصحيحها ونسب النجاح فيها ونسب حصول الطالب على الدرجات النهائية بها فإذا كانت غير ملائمة تتعامل الوزارة مع الأمر بقرارات تحقق مصلحة الطلاب.

وفي نهاية المقال نتمنى التفوق لجميع الطلبة والطالبات.