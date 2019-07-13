نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع شعبة أدبي و علمي

الجميع فى انتظار نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، وسوف يعقد الدكتور طارق حامد وزير التربية والتعليم ، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، كما سيذكر وزير التعليم تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح بين الطلاب، وسنتابع معكم من خلال نجوم مصرية،المؤتمر الصحفى الذى سيعلنه وزارة التربية والتعليم، و من خلاله سيعلن وزير التعليم عن أسماء أوائل الطلاب، وعن نسب النجاح فى الثانوية العامة بين الطلبة والطالبات، و عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات.
نتيجة الثانوية العامة 2019
انتهت امتحانات الثانوية العامة يوم 3 يوليو 2018، وذلك بعد أن استمرت ثلاثة أسابيع، وقد وردت كثير من الشكاوى من بعض المواد مثل اللغة الأجنبية، والكيمياء والفيزياء، الا أن مؤشرات النتيجة أثبتت ارتفاع نسب النجاح فى هذه المواد، وقد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن التسريبات التى كانت تحدث فى الأعوام الماضية قد قلت كثيراً، وتم السيطرة عليها تماما.
روابط نتيجة الثانوية 2019
سوف يتم نشر نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها، وسيتم رفعها على عدد من المواقع، مثل اليوم السابع، بوابة فيتو، مصراوى ، الوطن، بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم/ للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال هذه الروابط
- موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
- موقع بوابة الثانوية العامة المصرية.
- “رابط اليوم السابع لنتيجة الثانوية العامة“.
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التعليقات
يعني انا نزلت في الفيزياء دور تاني حرام اني اعيد السنه علي ماده حسبي الله ونعم الوكيل
رقم الجلوس 439583
بيانات الطالب
رقم الجلوس
439583
مجموع الدرجات
393
النسبة المئوية
95.85%
اسم الطالب سماح انور سعد ابراهيم
المدرسة الشهيد/هشام بركات
الادارة التعليمية شرق كفر الشيخ
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة العلمية – علوم
الدرجات
اللغة العربية :79
اللغة الاجنبية الاولى :48.5
اللغة الاجنبية الثانية :40
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :غير مقرر
الجغرافيا :غير مقرر
الفلسفة والمنطق:غير مقرر
علم النفس والاجتماع :غير مقرر
الكيمياء :56.5
الاحياء :57
الجيولوجيا وعلوم البيئة :54
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :58
مجموع الدرجات :393
النسبة المئوية :95.85%
رقم الجلوس 79125
,رقم الجلوس غير موجود
متى نتيجة الثانوية العامة
316220 رقم الجلوس
بيانات الطالب
رقم الجلوس
316220
مجموع الدرجات
335.5
النسبة المئوية
81.83%
اسم الطالب نهال خضر سيد اسماعيل محمد
المدرسة المطريةث بنات
الادارة التعليمية المطرية
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة العلمية – رياضيات
الدرجات
اللغة العربية :69
اللغة الاجنبية الاولى :44
اللغة الاجنبية الثانية :39
مجموع الرياضيات البحتة47.5
التاريخ :غير مقرر
الجغرافيا :غير مقرر
الفلسفة والمنطق:غير مقرر
علم النفس والاجتماع :غير مقرر
الكيمياء :43
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :42
الفيزياء :51
مجموع الدرجات :335.5
النسبة المئوية :81.83%
مواد اخرى
التربية الدينية :21
التربية الوطنية :19.5
الاقتصاد والاحصاء:38