نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع شعبة أدبي و علمي

الجميع فى انتظار نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، وسوف يعقد الدكتور طارق حامد وزير التربية والتعليم ، مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، كما سيذكر وزير التعليم تفاصيل نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح بين الطلاب، وسنتابع معكم من خلال نجوم مصرية،المؤتمر الصحفى الذى سيعلنه وزارة التربية والتعليم، و من خلاله سيعلن وزير التعليم عن أسماء أوائل الطلاب، وعن نسب النجاح فى الثانوية العامة بين الطلبة والطالبات، و عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2019

انتهت امتحانات الثانوية العامة يوم 3 يوليو 2018، وذلك بعد أن استمرت ثلاثة أسابيع، وقد وردت كثير من الشكاوى من بعض المواد مثل اللغة الأجنبية، والكيمياء والفيزياء، الا أن مؤشرات النتيجة أثبتت ارتفاع نسب النجاح فى هذه المواد، وقد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن التسريبات التى كانت تحدث فى الأعوام الماضية قد قلت كثيراً، وتم السيطرة عليها تماما.

روابط نتيجة الثانوية 2019

سوف يتم نشر نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها، وسيتم رفعها على عدد من المواقع، مثل اليوم السابع، بوابة فيتو، مصراوى ، الوطن، بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم/ للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال هذه الروابط

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