نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://res-ye.net/

يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات في دولة اليمن عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022، وذلك بعد الإنتهاء من كل الأعمال التي تتعلق بتصحيح ومراجعة أوراق طلاب الثانوية العامة، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 من خلال رقم الجلوس عن طريق موقع التربية والتعليم في دولة اليمن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قريباً بعد أن تأخرت نتائج اختبارات الثانوية العامة في الظهور خلال هذا العام، وتعتبر نتيجة الثانوية العامة من الأمور المهمة لكل طالب حيث تحدد نتيجة الثانوية العامة مسار الطالب وتحدد الكلية التي سيدخلها الطالب وتكون مستقبله.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022

ينتظر كل الطلاب في اليمن ظهور نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 في كل المحافظات اليمنية مثل صنعاء وعدن وحضر موت وغيرها من المحافظات الأخرى، وقد تأخرت النتيجة في الظهور وقد انزعج الكثير من الطلاب حيث كان من المقرر أن تظهر النتيجة يوم 24 من شهر يوليو ولكنها قد تأخرت عن هذا اليوم، وأكدت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنها ستقوم بالإعلان عن نتيجة التوجيهي فور انتهاء عمليات المراجعة والجرد لدرجات الطلاب في الثانوية العامة، وأكدت إلى أن الوزارة طالبت جميع المصححين في كافة كنترولات الوزارة بضرورة التدقيق والمراجعة أكثر من مرة من أجل ضمان حصول الطلاب على درجاتهم وحقوقهم كاملة.

استعلام نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022

يستطيع أي طالب في دولة اليمن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة كالآتي:-