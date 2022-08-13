نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022 “الرابط الرسمي” وخطوات الاستعلام

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات اليمن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليمن 2022، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة على أحر من الجمر، ولقد صرحت وزارة التربية والتعليم باليمن منذ أن تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية أنه سوف تظهر النتيجة بعدها بأيام قليلة، وأنه سوف يتم رفع نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التعليم اليمن، وذلك تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن النتيجة وتصريحات الوزارة عنها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باليمن

يتصدر البحث على رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن 2022، وذلك لأنه وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم باليمن سوف يتم رفع النتائج عليه فور اعتمادها ورصد جميع الدرجات، وإليكم رابط الاستعلام موضح في النِّقَاط التالية:

في البداية يتم الذَّهاب إلي رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة res-ye.net

ثم يقوم الطالب أو الطالبة بتسجيل الدخول على الموقع بواسطة الاسم والرقم السري.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة نتائج الثانوية العامة 2022.

ثم يضغط على عرض النتيجة.

في النهاية سوف تظهر له كافة البيانات الخاصة بنتيجته فورا.

تصريحات وزارة التربية والتعليم باليمن عن النتيجة

وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن 2022، نتابع معكم أهم تصريحات وزارة التعليم باليمن عن موعد ظهور النتيجة لمطمئنة الطلاب والطالبات وإليكم أهم هذه التصريحات موضحة في النِّقَاط التالية: