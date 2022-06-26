عاجل “ظهرت الآن” نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الكويت عبر المربع الالكتروني moe.edu.kw

ما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا متابعينا الكرام عن إعلان وزارة التربية الكويتية عن نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 لجميع الطلبة والطالبات لقسمي العلمي والأدبي على مستوى جميع المحافظات الكويتية المختلفة، وذلك حيث كانت وزارة التربية والتعليم الكويتية قد أكدت على أن إعلان نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 سيكون مساء اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 في بيان صحفي قامت بنشره عبر قنواتها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أكدت الوزارة على أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات على وشك الانتهاء وسيتم رفع النتيجة فور الانتهاء من جميع أعمال التصحيح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت وكذلك عبر موقع المربع الإلكتروني.

نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022

حالة من القلق والتوتر تشهدها دولة الكويت في الأيام القليلة الماضية بشأن نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 حيث ينتظر الطلبة والطالبات والأهالي الإعلان عن ظهور نتائج الثاني عشر في الكويت بشكل رسمي من أجل الاطمئنان على درجات أبناءهم في هذه السنة الدراسية، وكانت الوزارة قد وفرت للطلاب جو مناسب جداً لأداء الامتحانات وأدى الطلاب جميع الامتحانات مواجهة أي مشاكل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي مساء اليوم وفقاً لما نشرته وزارة التربية الكويتية، وأكدت الوزارة على أنه يتم مراجعة التصحيح أكثر من مرة للتأكد من أن كل طالب حاصل على حقوقه كاملة من الدرجات في جميع المواد.

نتيجة الثاني عشر الكويت 2022

أشارت وزارة التربية الكويتية إلى أن جميع الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل حرصاً على سلامة الطلاب وتوفيراً للوقت، وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

أولًا: يتوجه الطالب مباشرة إلى موقع المربع الإلكتروني .

. ثانيًا: يقوم الطالب بإدخال الرقم المدني الخاص به والضغط على بحث.

ثالثًا: أو يمكن أن يدخل الطالب على موقع وزارة التربية الكويتية .

. رابعًا: يضغط على قائمة الطالب الموجودة في الصفحة الرئيسية.

خامسًا: يختار نتائج الطلبة ومن ثم يختار نتائج الثاني عشر 2022.

سادسًا: يتم تسجيل البيانات المطلوبة من الرقم المدني و رقم الجلوس والضغط على بحث.

يجب الانتظار للحظات قليلة حتى تظهر نتيجة الطالب على الشاشة أمامك.

أصبحت نتيجة الثاني عشر متاحة الآن بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية الكويتية حيث أعلنتها الوزارة الآن ويمكن للجميع الاستعلام عن النتائج من المنزل فقط عن طريق الخطوات التي قدمناها لكم، وفي حال عدم مقدرتك في الحصول على النتيجة يمكنك ترك تعليق بالرقم المدني ورقم الجلوس وسنخبرك بالنتيجة فوراً.