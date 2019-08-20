امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019 وموعد ظهور النتيجة والأماكن الشاغرة من تنسيق المرحلة الثالثة

وقد استعد عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبتى العلمي والادبى فى اداء امتحانات الدور الثاني بعد ان حددت وزارة التربية والتعليم موعد الامتحانات، ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتها العلمى علوم امتحان الاحياء كما يتم امتحان شعبة علمى رياضة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل، وعلى الجانب الاخر يدخل أيضا طلاب شعبة الادبي فى امتحان الجغرافيا
كما يؤدي أ]ضا اليوم طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان فى مادة اللغة الاجنبية الاولي ومادة علم الاجتماعى ليكون جمالى عدد الطلاب المؤدون أمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني نحو 12560 اثنى عشر الف خمسمائة وستين طالب وطالبة
يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات القادمة موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى من خلال الاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وذلك عقب تصريحات عدد من المواقع عن موعد إعلان النتيجة خلال الشهر الجاري من خلال الروابط المتاحة، عقب انتهاء كافة الجهات من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بعد ان انطلقت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى بداية شهر أغسطس الجاري وتحديدا يوم 11 والتى انتهت بالفعل يوم 20 أغسطس، ليقوم نحو مائة واربعون الف طالبة وطالبة بتادية امتحانات الدور الثانى
الثانوية العامة الدور الثاني 2019
وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار الثانوية العامة وعن امتحانات الدور الثانى وموعد اعلان النتيجة حيث يستعد الطلاب بالبحث من خلال الاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة والاستعداد للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات والمعاهد المتبقية، من أجل القيام بالتسجيل وكتابة كافة الرغبات من خلال الموقع الرسمي، وحدد وزارة التربية والتعليم عن إعلان موعد نيتجة الثانوية نهاية الشهر الجاري الموافق يوم الخميس القادم لاعلان الرسمي من خلال المواقع الرسمية.
تحديث اليوم
واستمرار امتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني
جدول امتحان شهادة اتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية الدور الثاني 2019
تحديث اليوم
وخلال المتابعة اليومية حيث جاءت تصريحات وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى بنسبة نجاح تخطت 87 %، كما أكد رئيس امتحانات الثانوية العام ان الوزارة سوف تلعن النتيجة عبر الموقع الرسمى لها غدا الاربعاء ويمكن للطالب ان يحصل عليها من خلال الانترنت
- عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الثاني (143.413) طالبًا/ طالبة، مقسمين إلى:
- عدد (67309) بنين.
- عدد (76104) بنات
- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات (140.635) طالبًا/ طالبة.
- عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (125.725) طالبًا/ طالبة.
كما يتم الاعلان عن النتيجة من خلال الروابط الرسمية عبر بوابة الثانوية العامة وأيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخرى والتى تهتم بالنتيجة، كما يتم الاعلان عنها فور الاعلان عنها
تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة
وعلى الجانب الآخر وبعد أن يتم الإعلان عن النتيجة يبحث الكثيرون عن تنسيق الثانوية العامة والمقاعد الشاغرة فى عدد من الكليات بالمدن والمحافظات وأيضا بالمعاهد الخاصة والحكومية والتى تستقبل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية كما يتم الإعلان عن الاماكن الشاغرة والمجاميع المعلن عنها فتابعونا
يمكنك عزيزى القارىء بترك الاسم بالكامل ورقم الجلوس الخاص بك فى تعليق اسفل المقال لسهوله الحصول على النتيجة فى اسرع وقت
تمنياتي لك بالنجاح الدائم
التعليقات
ايه جميل عبدالحميد السيد
المنيا بني مزار علوم
الاسم سمية محمد عبدالستار محمد على محافظة المنيا بمدرسة السادات الثانوية شعبة أدبي
رقم الجلوس 313765
بيانات الطالب
رقم الجلوس
313765
مجموع الدرجات
239.5
النسبة المئوية
58.41%
اسم الطالب ماريو مجدى وهبة ميخائيل
المدرسة ام كلثوم الرسمية لغات
الادارة التعليمية عين شمس
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة العلمية – علوم
الدرجات
اللغة العربية :43
اللغة الاجنبية الاولى :28
اللغة الاجنبية الثانية :32
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :غير مقرر
الجغرافيا :غير مقرر
الفلسفة والمنطق:غير مقرر
علم النفس والاجتماع :غير مقرر
الكيمياء :30
الاحياء :30
الجيولوجيا وعلوم البيئة :46.5
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :30
مجموع الدرجات :239.5
النسبة المئوية :58.41%
مواد اخرى
التربية الدينية :17
التربية الوطنية :17.5
الاقتصاد والاحصاء:27
الترتيبالجمهورية
الإدارة التعليمية
المدرسة
رقم الجلوس ‘689737
بيانات الطالب
رقم الجلوس
689737
مجموع الدرجات
296.5
النسبة المئوية
72.32%
اسم الطالب ياسمين محمد حسين محمد العرابى
المدرسة بلقاس الثانوية بنات
الادارة التعليمية بلقاس
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة العلمية – علوم
الدرجات
اللغة العربية :63.5
اللغة الاجنبية الاولى :42
اللغة الاجنبية الثانية :35.5
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :غير مقرر
الجغرافيا :غير مقرر
الفلسفة والمنطق:غير مقرر
علم النفس والاجتماع :غير مقرر
الكيمياء :41.5
الاحياء :40.5
الجيولوجيا وعلوم البيئة :43.5
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :30
مجموع الدرجات :296.5
النسبة المئوية :72.32%
مواد اخرى
التربية الدينية :20.5
التربية الوطنية :17.5
الاقتصاد والاحصاء:35.5
نجلاءفوزي كمال علي رقم الجلوس49740
بيانات الطالب
رقم الجلوس
49740
مجموع الدرجات
265.5
النسبة المئوية
64.76%
اسم الطالب نجلاء فوزي كمال على
المدرسة العطف ث م بنات
الادارة التعليمية العياط
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة العلمية – علوم
الدرجات
اللغة العربية :64
اللغة الاجنبية الاولى :35.5
اللغة الاجنبية الثانية :37
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :غير مقرر
الجغرافيا :غير مقرر
الفلسفة والمنطق:غير مقرر
علم النفس والاجتماع :غير مقرر
الكيمياء :30
الاحياء :33.5
الجيولوجيا وعلوم البيئة :35.5
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :30
مجموع الدرجات :265.5
النسبة المئوية :64.76%
مواد اخرى
التربية الدينية :20
التربية الوطنية :20
الاقتصاد والاحصاء:35
نتيجة الدور الثاني
شكرا
رقم جلوس 310800
بيانات الطالب
رقم الجلوس
310800
مجموع الدرجات
272
النسبة المئوية
66.34%
اسم الطالب احمد محمد احمد حسين شبل
المدرسة راجاك ( الثانوية ) الخاصة للغات (فرنسى)
الادارة التعليمية العبــــور
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :54
اللغة الاجنبية الاولى :44.5
اللغة الاجنبية الثانية :37.5
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :30
الجغرافيا :37.5
الفلسفة والمنطق:30
علم النفس والاجتماع :38.5
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :272
النسبة المئوية :66.34%
مواد اخرى
التربية الدينية :20
التربية الوطنية :16.5
الاقتصاد والاحصاء:32.5
شيماء احمد سيد احمد 847980
عب
رقم الجلوس 371914محافظه القليوبيه قناطر الخيريه
بيانات الطالب
رقم الجلوس
371914
مجموع الدرجات
219.5
النسبة المئوية
53.54%
اسم الطالب اسلام اشرف عبدالمجيد القصاص
المدرسة خدمات عمرو موسى الثانوية بنين
الادارة التعليمية القناطر الخيرية
عدد مواد الرسوب 0
حالة الطالب ناجح
نوعية التعليم نوعيات أخرى
الشعبة الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :40
اللغة الاجنبية الاولى :30
اللغة الاجنبية الثانية :20
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :30
الجغرافيا :39
الفلسفة والمنطق:30
علم النفس والاجتماع :30.5
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :219.5
النسبة المئوية :53.54%
مواد اخرى
التربية الدينية :12.5
التربية الوطنية :17
الاقتصاد والاحصاء:25
رقم الجلوس 791112فاطمة نشات سليمان
رقم الجلوس232385