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امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019 وموعد ظهور النتيجة والأماكن الشاغرة من تنسيق المرحلة الثالثة

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019 وموعد ظهور النتيجة والأماكن الشاغرة من تنسيق المرحلة الثالثة
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019

وقد استعد عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبتى العلمي والادبى فى اداء امتحانات الدور الثاني بعد ان حددت وزارة التربية والتعليم موعد الامتحانات، ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتها العلمى علوم امتحان الاحياء كما يتم امتحان شعبة علمى رياضة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل، وعلى الجانب الاخر يدخل أيضا طلاب شعبة الادبي فى امتحان الجغرافيا

كما يؤدي أ]ضا اليوم طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان فى مادة اللغة الاجنبية الاولي ومادة علم الاجتماعى ليكون جمالى عدد الطلاب المؤدون أمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني نحو 12560 اثنى عشر الف خمسمائة وستين طالب وطالبة

يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور خلال الساعات القادمة موعد الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى من خلال الاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وذلك عقب تصريحات عدد من المواقع عن موعد إعلان النتيجة خلال الشهر الجاري من خلال الروابط المتاحة، عقب انتهاء كافة الجهات من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بعد ان انطلقت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى بداية شهر أغسطس الجاري وتحديدا يوم 11 والتى انتهت بالفعل يوم 20 أغسطس، ليقوم نحو مائة واربعون الف طالبة وطالبة بتادية امتحانات الدور الثانى

 الثانوية العامة الدور الثاني 2019

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمتابعة أخبار الثانوية العامة وعن امتحانات الدور الثانى وموعد اعلان النتيجة حيث يستعد الطلاب بالبحث من خلال الاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة والاستعداد للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات والمعاهد المتبقية، من أجل القيام بالتسجيل وكتابة كافة الرغبات من خلال الموقع الرسمي، وحدد وزارة التربية والتعليم عن إعلان موعد نيتجة الثانوية نهاية الشهر الجاري الموافق يوم الخميس القادم لاعلان الرسمي من خلال المواقع الرسمية.

تحديث اليوم 

واستمرار امتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني

جدول امتحان شهادة اتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية الدور الثاني 2019

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تحديث اليوم

وخلال المتابعة اليومية حيث جاءت تصريحات وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى بنسبة نجاح تخطت 87 %، كما أكد رئيس امتحانات الثانوية العام ان الوزارة سوف تلعن النتيجة عبر الموقع الرسمى لها غدا الاربعاء ويمكن للطالب ان يحصل عليها من خلال الانترنت

  •  عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الثاني (143.413) طالبًا/ طالبة، مقسمين إلى:
  • عدد (67309) بنين.
  •  عدد (76104) بنات
  • عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات (140.635) طالبًا/ طالبة.
  •  عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (125.725) طالبًا/ طالبة.

كما يتم الاعلان عن النتيجة من خلال الروابط الرسمية عبر بوابة الثانوية العامة وأيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخرى والتى تهتم بالنتيجة، كما يتم الاعلان عنها فور الاعلان عنها

تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثالثة

وعلى الجانب الآخر وبعد أن يتم الإعلان عن النتيجة يبحث الكثيرون عن تنسيق الثانوية العامة والمقاعد الشاغرة فى عدد من الكليات بالمدن والمحافظات وأيضا بالمعاهد الخاصة والحكومية والتى تستقبل طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثانية كما يتم الإعلان عن الاماكن الشاغرة والمجاميع المعلن عنها فتابعونا

يمكنك عزيزى القارىء بترك الاسم بالكامل ورقم الجلوس الخاص بك فى تعليق اسفل المقال لسهوله الحصول على النتيجة فى اسرع وقت 

تمنياتي لك بالنجاح الدائم

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

التعليقات

    1. بيانات الطالب
      رقم الجلوس
      313765
      مجموع الدرجات
      239.5
      النسبة المئوية
      58.41%
      اسم الطالب ماريو مجدى وهبة ميخائيل
      المدرسة ام كلثوم الرسمية لغات
      الادارة التعليمية عين شمس
      عدد مواد الرسوب 0
      حالة الطالب ناجح
      نوعية التعليم نوعيات أخرى
      الشعبة الشعبة العلمية – علوم
      الدرجات
      اللغة العربية :43
      اللغة الاجنبية الاولى :28
      اللغة الاجنبية الثانية :32
      مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
      التاريخ :غير مقرر
      الجغرافيا :غير مقرر
      الفلسفة والمنطق:غير مقرر
      علم النفس والاجتماع :غير مقرر
      الكيمياء :30
      الاحياء :30
      الجيولوجيا وعلوم البيئة :46.5
      الرياضيات 2 :غير مقرر
      الفيزياء :30
      مجموع الدرجات :239.5
      النسبة المئوية :58.41%
      مواد اخرى
      التربية الدينية :17
      التربية الوطنية :17.5
      الاقتصاد والاحصاء:27
      الترتيبالجمهورية
      الإدارة التعليمية
      المدرسة

    1. بيانات الطالب
      رقم الجلوس
      689737
      مجموع الدرجات
      296.5
      النسبة المئوية
      72.32%
      اسم الطالب ياسمين محمد حسين محمد العرابى
      المدرسة بلقاس الثانوية بنات
      الادارة التعليمية بلقاس
      عدد مواد الرسوب 0
      حالة الطالب ناجح
      نوعية التعليم نوعيات أخرى
      الشعبة الشعبة العلمية – علوم
      الدرجات
      اللغة العربية :63.5
      اللغة الاجنبية الاولى :42
      اللغة الاجنبية الثانية :35.5
      مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
      التاريخ :غير مقرر
      الجغرافيا :غير مقرر
      الفلسفة والمنطق:غير مقرر
      علم النفس والاجتماع :غير مقرر
      الكيمياء :41.5
      الاحياء :40.5
      الجيولوجيا وعلوم البيئة :43.5
      الرياضيات 2 :غير مقرر
      الفيزياء :30
      مجموع الدرجات :296.5
      النسبة المئوية :72.32%
      مواد اخرى
      التربية الدينية :20.5
      التربية الوطنية :17.5
      الاقتصاد والاحصاء:35.5

    1. بيانات الطالب
      رقم الجلوس
      49740
      مجموع الدرجات
      265.5
      النسبة المئوية
      64.76%
      اسم الطالب نجلاء فوزي كمال على
      المدرسة العطف ث م بنات
      الادارة التعليمية العياط
      عدد مواد الرسوب 0
      حالة الطالب ناجح
      نوعية التعليم نوعيات أخرى
      الشعبة الشعبة العلمية – علوم
      الدرجات
      اللغة العربية :64
      اللغة الاجنبية الاولى :35.5
      اللغة الاجنبية الثانية :37
      مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
      التاريخ :غير مقرر
      الجغرافيا :غير مقرر
      الفلسفة والمنطق:غير مقرر
      علم النفس والاجتماع :غير مقرر
      الكيمياء :30
      الاحياء :33.5
      الجيولوجيا وعلوم البيئة :35.5
      الرياضيات 2 :غير مقرر
      الفيزياء :30
      مجموع الدرجات :265.5
      النسبة المئوية :64.76%
      مواد اخرى
      التربية الدينية :20
      التربية الوطنية :20
      الاقتصاد والاحصاء:35

    1. بيانات الطالب
      رقم الجلوس
      310800
      مجموع الدرجات
      272
      النسبة المئوية
      66.34%
      اسم الطالب احمد محمد احمد حسين شبل
      المدرسة راجاك ( الثانوية ) الخاصة للغات (فرنسى)
      الادارة التعليمية العبــــور
      عدد مواد الرسوب 0
      حالة الطالب ناجح
      نوعية التعليم نوعيات أخرى
      الشعبة الشعبة الأدبية
      الدرجات
      اللغة العربية :54
      اللغة الاجنبية الاولى :44.5
      اللغة الاجنبية الثانية :37.5
      مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
      التاريخ :30
      الجغرافيا :37.5
      الفلسفة والمنطق:30
      علم النفس والاجتماع :38.5
      الكيمياء :غير مقرر
      الاحياء :غير مقرر
      الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
      الرياضيات 2 :غير مقرر
      الفيزياء :غير مقرر
      مجموع الدرجات :272
      النسبة المئوية :66.34%
      مواد اخرى
      التربية الدينية :20
      التربية الوطنية :16.5
      الاقتصاد والاحصاء:32.5

    1. بيانات الطالب
      رقم الجلوس
      371914
      مجموع الدرجات
      219.5
      النسبة المئوية
      53.54%
      اسم الطالب اسلام اشرف عبدالمجيد القصاص
      المدرسة خدمات عمرو موسى الثانوية بنين
      الادارة التعليمية القناطر الخيرية
      عدد مواد الرسوب 0
      حالة الطالب ناجح
      نوعية التعليم نوعيات أخرى
      الشعبة الشعبة الأدبية
      الدرجات
      اللغة العربية :40
      اللغة الاجنبية الاولى :30
      اللغة الاجنبية الثانية :20
      مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
      التاريخ :30
      الجغرافيا :39
      الفلسفة والمنطق:30
      علم النفس والاجتماع :30.5
      الكيمياء :غير مقرر
      الاحياء :غير مقرر
      الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
      الرياضيات 2 :غير مقرر
      الفيزياء :غير مقرر
      مجموع الدرجات :219.5
      النسبة المئوية :53.54%
      مواد اخرى
      التربية الدينية :12.5
      التربية الوطنية :17
      الاقتصاد والاحصاء:25

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