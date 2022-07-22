نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg وموعد إعلان النتيجة

تعتبر نتيجة الثانوية الازهرية 2022 واحدة من أكثر النتائج التي ينتظرها جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على مستوى جميع المحافظات المصرية في الوقت الحالي، وذلك حيث كان طلبة وطالبات الثانوية الازهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم السابع من شهر يوليو الجاري لعام 2022، وينتظرون الإعلان عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 من أجل الاطمئنان على النتيجة ومعرفة الخطوات القادمة وتحديد الكلية التي سيدخلونها حسب التنسيق، ولذلك فنتابع معكم الآن من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالنتائج من موعد إعلانها من جانب مشيخة الأزهر الشريف وكذلك سنوضح لكم بالتفصيل الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتيجة من المنزل.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

حالة من الترقب والانتظار بين جميع طلاب وطالبات وأولياء الأمور في مصر بشأن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 وذلك حيث أكدت المصادر من داخل الأزهر الشريف أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات بدأت بالفعل في يوم السادس عشر من شهر يوليو 16/7/2022 ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات لمدة 10 أيام على الأقل، وبعد ذلك سيتم اعتماد النتائج من جانب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ونشر قائمة بأسماء أوائل الثانوية الأزهرية ومن ثم رفع النتائج عبر موقع بوابة الأزهر حتى يتمكن كافة الطلبة من الاستعلام عنها بسهولة.

استعلام نتيجة الثانوية الازهرية 2022

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في جميع الأقسام المختلفة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الخاصة بهم فور الانتهاء من التصحيح ورفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع للأزهر عن طريق الخطوات التالية:-