نتيجة الثانوية الازهرية يوم الخميس 28 يوليو 2022 على بوابة الازهر

نتيجة الثانوية الازهرية للعام 2021 / 2022 م ستكون متاحة عبر بوابة الازهر في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس 28-7-2022 م .

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بوابة الازهر

https://natiga.azhar.eg

بمجرد الدخول الى الرابط المرفق سيظر مربع ادخل به الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين والضغط على كلمة بحث .

ستكون النتيجة متوفرة على الموقع موقع مباشرة بمجرد اعتماد النتيجة , حيث يعقد مؤتمر صحفي بقطاع المعاهد الازهرية يعتمد فيه النتيجة عن طريق فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر, ويمكن للمهتمين متابعة المؤتمر عبر حسابات الازهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم الاعلان منذ قليل عن أوائل الثانوية الازهرية للقسمين العلمي والأدبي وشعبة العلوم الاسلامية ( مبصر وكفيف ) , حيث أجرى فضيلة الامام شيخ الازهر اتصالاً هاتفياً بالطلاب وتمنى لهم ولجميع الطلاب مشتقبل واعد ومشرق , واوصاهم بضرورة مواصلة التميز والتفوق والإجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائماً خدمة لدينهم ووطنهم.