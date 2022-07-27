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نتيجة الثانوية الازهرية يوم الخميس 28 يوليو 2022 على بوابة الازهر

محمد عبد الرازق

نتيجة الثانوية الازهرية للعام 2021 / 2022 م ستكون متاحة عبر بوابة الازهر في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الخميس 28-7-2022 م .

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 بوابة الازهر

https://natiga.azhar.eg

“الآن”.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

عاجل .. بالفيديو | اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بمجرد الدخول الى الرابط المرفق سيظر مربع ادخل به الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين والضغط على كلمة بحث .

ستكون النتيجة متوفرة على الموقع موقع مباشرة بمجرد اعتماد النتيجة , حيث يعقد مؤتمر صحفي بقطاع المعاهد الازهرية يعتمد فيه النتيجة عن طريق فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر, ويمكن للمهتمين متابعة المؤتمر عبر حسابات الازهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم الاعلان منذ قليل عن أوائل الثانوية الازهرية للقسمين العلمي والأدبي وشعبة العلوم الاسلامية ( مبصر وكفيف ) , حيث أجرى فضيلة الامام شيخ الازهر اتصالاً هاتفياً بالطلاب وتمنى لهم ولجميع الطلاب مشتقبل واعد ومشرق , واوصاهم بضرورة مواصلة التميز والتفوق والإجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائماً خدمة لدينهم ووطنهم.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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