نتيجة الثانوية الازهرية الترم الثاني 2019 علمي وأدبي عبر بوابة الازهر azhar.eg التعليمية

نتيجة الثانوية الازهرية الترم الثاني أيام قليلة وينتهي طلاب الثانوية الأزهرية من إمتحانات نهاية العام الدراسي 2019, ثم بعد ذلك يبحثون بكل شغف وقلق لمعرفة درجاتهم حتى يطمئنوا على مستقبلهم وتحديد الكلية التي يرغبون فيها, ومن خلال هذا المقال سوف نتواصل مع جميع طلاب الثانوية الازهرية للشعبتين العلمية والأدبية بكل ما هو جديد عن أخر تطورات النتيجة وموعد ظهورها عبر بوابة الازهر التعليمية وايضا آخر تصريحات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية حول النتائج ونسب نجاح الطلاب الذين أدوا الامتحانات .

نتيجة الثانوية الازهرية الترم الثاني.

حيث صرح وكيل قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل في بيان له انه لم يرد اليه أي شكاوى من قبل طلاب الثانوية الأزهرية وأن الإمتحانات كانت من داخل المنهج مشيرا أن جميع الطلاب ضربوا أعظم الأمثلة في الإنضباط والالتزام, وسوف تبدأ عملية تصحيح الأوراق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2-7 وسوف تستغرق مدة التصحيح حوالي أسبوعين وسيتم اعلان النتيجة مباشرة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في منتصف يوليو القادم , حيث اضاف أن طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي انتهوا أمس من امتحانات نهاية العام, اما طلاب الشعبة العلمية فسينتهون من الامتحانات يوم السبت المقبل بمادتي التوحيد والصرف, كما أشار رئيس القطاع على فتح باب التظلم على النتائج بعد إعلان النتيجة في خلال أسبوعين.

روابط نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي2019.

ولمعرفة الوصول إلى نتيجة الثانوية الازهرية لجميع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية فور الاعلان عنها من خلال المواقع الرسمية لإظهار النتائج وفي حالة عدم معرفة الوصول إلى النتيجة اترك رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال وسوف نرسلها إليكم فور ظهورها نتيجة الثانوية الأزهرية في أحد أيام ” 16, أو 17 أو 18 من شهر يوليو القادم , لمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية.

يقوم الباحث بالدخول على الموقع الرسمي لاظهار النتائج عبر بوابة الازهر التعليمية من هذا الرابط يقوم الباحث بكتابة رقم الجلوس. ثم الضغط عرض خانة عرض النتائج.

وشارك بامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019 حوالي 154954 ألف طالب وطالبة من بينهم 51887 طالب وطالبة من القسم العلمى, وحوالي 103067 بالقسم الأدبى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية, كما يمكنك معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

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