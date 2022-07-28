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بالرقم القومي نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر| نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

محمد أحمد

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن فتح رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الجاري 2022 عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف ظهر اليوم، في الوقت الذي أعلنت فيه رسميًا أسماء الأوائل في القسمين العلمي والأدبي على مستوى الجمهورية، وتلقوا اتصالاً هاتفيًا من الشيخ الطيب لتهنئتهم، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي.

بالرقم القومي نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر| نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

نتيجة الثانوية الأزهرية

وفي كلمة وجهها لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الأوائل المتفوقين، أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالمجهود الذي بذلوه من أجل التفوق والحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في جميع مناحي الحياة داخل مصر وخارجها.

“الآن”.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي 2021-2022

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الشريف
بالرقم القومي نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر| نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري

  • أميرة أسامة سعيد عبد المنجي: المركز الأول أدبي بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73%.
  •  آلاء أحمد أمين محمد حسنين: الأول على القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.
  • يوسف أحمد محمد أبو حسين: الأول مكرر على القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.
  • ريم عيسى عبد القادر البدوي: المركز الأول للمكفوفين بمجموع 617 درجة بنسبة 97.94%.
  • الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم: المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع 620 درجة بنسبة 98.41%.
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الشريف

بوابة الأزهر الشريف

ويُمكنكم الآن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية فور ظهورها من خلال رابط: بوابة الأزهر الشريف، ثم تسجيل الرقم القومي أو رقم جواز السفر للطلاب الأجانب، ثم الضغط على عرض النتيجة.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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تعليق 1
  1. احمد محمد رجب يقول

    برجاء معرفة نتيجة هذا الاسم وشكرا

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