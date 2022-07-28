بالرقم القومي نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر| نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن فتح رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الجاري 2022 عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف ظهر اليوم، في الوقت الذي أعلنت فيه رسميًا أسماء الأوائل في القسمين العلمي والأدبي على مستوى الجمهورية، وتلقوا اتصالاً هاتفيًا من الشيخ الطيب لتهنئتهم، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن العام الماضي.

نتيجة الثانوية الأزهرية

وفي كلمة وجهها لطلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الأوائل المتفوقين، أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالمجهود الذي بذلوه من أجل التفوق والحصول على أعلى الدرجات، متمنيًا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في جميع مناحي الحياة داخل مصر وخارجها.

أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري

أميرة أسامة سعيد عبد المنجي: المركز الأول أدبي بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73%.

آلاء أحمد أمين محمد حسنين: الأول على القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.

يوسف أحمد محمد أبو حسين: الأول مكرر على القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.

ريم عيسى عبد القادر البدوي: المركز الأول للمكفوفين بمجموع 617 درجة بنسبة 97.94%.

الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم: المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع 620 درجة بنسبة 98.41%.

بوابة الأزهر الشريف

ويُمكنكم الآن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية فور ظهورها من خلال رابط: بوابة الأزهر الشريف، ثم تسجيل الرقم القومي أو رقم جواز السفر للطلاب الأجانب، ثم الضغط على عرض النتيجة.