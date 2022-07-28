نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

أعلن الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وذلك بالنيابة عن فضيلة الأمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي أجرى فضيلته اتصالاً هاتفياً بالطلبة والطالبات الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، حيث هنأ فضيلة الأمام شيخ الأزهر الطلاب الأوائل والسادة أولياء أمورهم.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 ؟

بعد أن ينتهي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف من اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، سوف يتم إعلان النتائج على بوابة خدمات الأزهر الشريف، حيث يمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 من خلال قيام الطالب أو الطالبة بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 على بوابة خدمات الأزهر الشريف.

يقوم الطالب أو الطالبة بإدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي أو جواز السفر بالنسبة للطلاب الأجانب.

يتم الضغط على بحث.

وسوف يتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 لجميع الطلبة والطالبات اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، ويمكننا مشاركتكم أعزائي الطلبة والطالبات في الحصول على النتيجة، فقط كل ما هو عليكم القيام به هو ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بالبحث عن النتيجة فور إعلانها.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022:-

قام فضيلة الأمام شيخ الأزهر الشريف بالاتصال تليفونياً بالطلبة والطالبات الأوائل في الثانوية الأزهرية لهذا العام، حيث أشاد فضيلة الإمام بتفوقهم وما بذلوه من جهد كبير حتى يحصلوا على المراكز الأولي وذلك كما يلي:-

أسماء الطلبة الأوائل المجموع أميره أسامه سعيد عبد المنجي بمنطقة القاهرة الأزهرية أدبي 622 درجة بنسبة 98.73% ألاء أحمد أمين محمد حسنين بمنطقة الشرقية الأزهرية علمي 649 درجة بنسبة 99.85% يوسف أحمد محمد أبو حسين بمنطقة جنوب سيناء علمي 649 درجة بنسبة 99.85% ريم عيسى عبد القادر البدوي بمنطقة الغربية الأزهرية مكفوفين 617 درجة بنسبة 97.94% الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم بمنطقة الفيوم الأزهرية علوم إسلامية 620 درجة بنسبة 98.41%

وبهذه المناسبة يسر أن نقدم لجميع الطلبة والطالبات في الثانوية الأزهرية التهنئة بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات، ولا تنسوا من ترك تعليق يتضمن الرقم القومي والاسم لكي نستطيع مساعدتكم في التعرف على النتيجة.