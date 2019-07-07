ترقبوا نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي وشعبة إسلامية عبر بوابة الأزهر التعليمية azhar.eg؛ حيث بدأت منذ عدة أيام جميع الكنترولات في كافة وجميع القطاعات الأزهرية، بالبدء في عمليات التصحيح لأوراق الإجابات الخاصة بطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019، وتم الالتزام بكافة قواعد الحرص، والعمل على توخى الحذر في عمليات التصحيح، حرصًا منهم على إعطاء كل طالب حقه، في العملية التعليمية، ويأتي ذلك وسط انتظار الطلاب لظهور النتيجة، وفي ظل انتشار حالة من الانتظار والخوف والقلق بين جميع أولياء الأمور، رغبة منهم في الاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. ترقبوا

ويذكر أن السيد وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان اعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية، وكان من أبرز المواد الدراسية التي قام الطلاب بأداء امتحاناتها مادة التوحيد، ومادة قرآن شفوي وتحريري، وكذلك مادة الفقه الميسر، بالإضافة إلى مادة التفسير، ومادة الحديث، ومادة النحو، وكذلك مادة الصرف، ومادة الحديث الشفوي، والبلاغة، والأدب، الصرف، الإنشاء، وكذلك الجغرافيا، ومادة التاريخ، والاقتصاد، وكذلك مواد اللغة الأولى والثانية، المنطق، الحاسب الألي، ومادة التفاضل، والميكانيكا، وكذلك مادة الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، ومادة الجبر.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس للعام الدراسي 2019

كما تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية، قد سارت على أكمل وجه، وتمت بدون حدوث أي مشاكل تذكر، كما كانت جميع اللجان تشهد حالة من الانضباط والالتزام، وجاءت جميع الاختبارات في مستوي الطالب المتوسط، ماعدا بعض النقاط التي تميز طالب عن آخر.