نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر رابط موقع بوابة الأزهر التعليمية azhar.Eg برقم الجلوس

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف،يعلن عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 أمس الاحد عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف 2019، وذلك بعد أن أنهت لجان الكنترول أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وقد أصبحت النتيجة متاحة الآن للإستعلام بواسطة رقم الجلوس من خلال بوابه الأزهر التعليمية لنتائج الطلاب azhar.Eg ، وهذا عقب الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة البارحة السبت.

مؤتمراً صحفياً تم عقده برئاسة مشيخة الأزهر الشريف يوم أمس لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والذي قام خلاله الشيخ صالح عباس باعتماد نتيجة إمتحانات الدور الأول، والإعلان رسمياً عن نسبة النجاح لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهري 2019 ذلك العام في جمهورية مصر العربية ، والكشف عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية خلال هذا المؤتمر الصحفي.

نتيجة الثانوية الأزهرية عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف 2019

ظهرت يوم أمس نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف 2019 ، في أعقاب إعتمادها تكون متوفرة للبحث برقم الجلوس، ومن الممكن للطالب معرفة تفاصيل النتيجة من الاسم و تفصيلي الدرجات وأيضا المجموع والنسبة المئوية، ومن المفترض أن تكون نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية مرتفعة على مستوى كافة المعاهد الأزهرية بجميع محافظات مصر.

هذا وكان الطلاب قد ادوا امتحانات الثانوية الأزهرية من السبت 25 شهر مايو الى يوم 29 يونيو ذلك فيما يخص طلبة الشعبة العلمية، وقد كانت تحت مراقبة وتحضير من مشيخة الأزهر الشريف، مع العلم أن الطلاب قد مروا ببعض الصعوبات والعراقيل في اختبارات شعبة العلمي- رياضة، وقال بعضهم أن ذلك من الممكن أن يؤثر على مستقبلهم الدراسي في الثانوية الازهرية، غير أن قطاع الأزهر راعى هذه الصعوبات بواسطة عمليات التصحيح وتوزيع الدرجات على باقي الأسئلة.

إقرأ أيضاً: توقعات تنسيق الثانوية الازهرية 2019

أوائل الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابه الأزهر التعليمية نتائج التلاميذ azhar.Eg

طلبة الأزهر في ترقب لمعرفة أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهرية والتي قام بإعلانها رسمياً الشيخ صالح عباس أمس الأحد، ومن بين الطلاب والطالبات الأوائل كان طالب قد حصل على درجة 100%، وسيتم الإعلان عن طلاب الشعبة الأدبي والعلمي على مستوى جمهورية مصر العربية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية “الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف 2019 “

بوابة الأزهر الالكترونية هي الموقع الإلكتروني الوحيد الذي يجد الطالب من خلاله نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 في أعقاب اعتمادها وتكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف 2019 ، ليبحث كافة الطلبة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من خلاله، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق.

تحديث

يعاني العديد من المستخدمين في الوقت الحالي من عدم عمل موقع بوابة الازهر الالكترونية بشكل سليم، وذلك نظراً للكم الهائل من الزيارات وعمليات البحث التي تؤدي في كثير من الاحيان الى بطئ السيرفر، ولذلك نقدم لكم طريقتين أخرتين للاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس وهما كما يلي:

تطبيق بوابة الازهر والذي يمكن تنزيله بسهولة من متجر جوجل، ويمكن من خلاله الإستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية بشكل مبسط.

الاتصال بالخط الساخن 19493 وادخال رقم الجلوس، وسوف تصلكم النتيجة في رسالة نصية.

وسنوافيكم بأي تفاصيل ومستجدات تخص نتيجة ثانوية الازهر 2019، وفي حال وجود اي استفسارات لديكم نرجو تركها لنا في التعليقات للرد عليها.