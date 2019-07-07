نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019، من المتوقع أن يتم اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت بالفعل أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية في جميع كنترولات الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى الوجه البحري وفي الوجه القبلي، وذلك بعد أن وجه الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية القائمين على أعمال التصحيح في أثناء زيارته لمختلف كنترولات الثانوية الأزهرية لمتابعة أعمال التصحيح بضرورة تحري الدقة والشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019:-

سيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهر للدور الأول لعام 2018/2019 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الطلاب، حيث سيتم رفع نتائج الطلاب بعد أن تقوم كنترولات الثانوية الأزهرية بمختلف أعمال الإعلان عن النتيجة وخاصة أعمال مراجعة الدرجات، وذلك لأن أعمال المراجعة ذات أهمية كبرى لمصلحة جميع الطلاب، حيث تتم مراجعة ورقة الإجابة والتأكد من تصحيح جزئيات كل الأسئلة الموجودة بالإضافة إلى التأكد من أن الدرجات الموجودة بداخل الورقة مطابقة لما هو مدون على ورقة الغلاف.

ومن المتوقع أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد خصيصاً للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول لعام 2019، حيث سيقوم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاتصال بالطلاب الأوائل وتقديم التهنئة لهم ولذويهم بمناسبة تفوقهم.

ويسر لنا أن نتلقي طلباتكم بخصوص معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، فقط قم بكتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهور النتيجة.