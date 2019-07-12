نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج برقم الجلوس

نترقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من بوابة خدمة نتائج الشهادة الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والتي قد تتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، خلال الأسبوع الحالي بناءً على تصريحات قيادات التعليم الأزهري، التي تعتمد على تقدم عمليات الرصد والمراجعة في كنترولات الصف الثالث الثانوي الأزهري، وقريباً سيحدد الدكتور على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، موعد وتوقيت اعتماد وفتح موقع النتائج لاستخراج النتيجة بالدرجات والمجموع.

قطاع المعاهد الأزهرية يوفر نتائج الطلاب والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خدمة نتائج الشهادات، والتي ستوفر ألية استعلام النتيجة برقم الجلوس للفرع العلمي والأدبي، وسيسبق ذلك الكشف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي، قد يحضره الدكتةر احمد الطيب لاعتماد النتيجة أو من سينوب عنه من قيادات مشيخة الأزهر الشريف، وسنعمل خلال الساعات المقبلة على متابعة تصريحات القيادات التعليمية بقطاع المعاهد للتعرف على الموعد الرسمي لاعتماد النتيجة وظهورها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بلغ عدد الطلاب والطالبات في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول 154 ألف و 954 طالب وطالبة، منهم 103067 طالب وطالبة بالقسم الأدبي و 51887 طالب وطالبة بالقيم العلمي، ونشر قطاع المعاهد الأزهرية نسب النجاح في تصحيح العينات العشوائية لبعض المواد الدراسية خلال زيارة تفقدية للشيخ احمد عبد العظيم رئيس لجنة التصحيح والمراقبة لأحد الكنترولات في وقت سابق، وتم التأكيد على عدن التسرع في في إعلان النتيجة حتى يتم مراعاة الدقة والحيطة في تقدير درجات الطلاب خلال عملية المراجعة والرصد، وكانت النسب كما هو موضح أدناة.

للقسم العلمي جاءت نسبة الفقه الشافعي 96% ، والحديث 100% للعلمي، والنحو نسبته 88% ، في حين كانت نسبة القرآن الكريم 82%، والتفسير 90%، وبلغت نسبة الفيزياء 83% والأحياء 77% والكيمياء77%، واللغة الأجنبية الأولى 94%، وللقسم الأدبي جاءت نسبة الحديث 73.5%، والتوحيد 80%، وبلغت نسبة الجغرافيا 93.5%، واللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي).

فيما تحدثت مصادر أخرى على أحقية الطالب من لم يحقق النجاح في 5 مواد على الدخول إلى اختبارات الدور الثاني، ولا يحق لمن يرسب في 6 مواد الدخول إلى الاختبارات ذاتها ويعيد السنة الدراسية.

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول من خدمات بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، وذلك بمجرد اعتماد النتيجة والمتوقع لها منتصف شهر يوليو 2019 وبحد اقصى نهاية الأسبوع الجاري.