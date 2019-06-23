نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019 عبر بوابة الأزهر بجميع المحافظات

نتيجة الثانوية الأزهرية نتابع مع أولياء أمور طلبة وطالبات الثانوية الازهرية موعد ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 لحظة بلحظة من خلال موقع نجوم مصرية, حيث أدى حوالي أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات جمهورية مصر العربية منهم أكثر من مائة ألف طالب طالبة في الشعبة الأدبية وحوالي 50 ألف طالب بالشعبة العلمية واكثر بالإضافة إلى 155 طالب في معهد العلوم الإسلامية , ومازال طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي حيث من المقرر الانتهاء يوم 29 يونيو الجاري بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية, أما الشعبة الأدبية تنتهي يوم 25 يونيو.

نتيجة الثانوية الأزهرية.

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل أن امتحانات الثانوية الازهرية مرت بشكل سليم حتى الان ولم تتلقى الإدارة أي شكوى من قبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وعدم وقوع أي مشاكل داخل اللجان أو في أوراق الامتحانات, مؤكدا أن سوف يتم تصحيح أوراق الإجابات فور الانتهاء من أداء الامتحانات مباشرة, حيث من المتوقع الإعلان عن النتيجة بمنتصف شهر يوليو المقبل وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات المخصصة لذلك, واعتمادها من قبل شيخ الأزهر ونشرها على المواقع الإلكترونية عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية.

استعلم عن نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2019.

لمعرفة الوصول إلى نتيجة نهاية العام من قبل طلاب الثانوية الأزهرية من خلال الخط الساخن الخاص بمشيخة الأزهر والمخصص لإعلان النتائج وهو كالتالي 19493 كما يمكن الحصول على النتائج وذلك من أجل تحديد الكلية المناسبة لكل طالب عبر بوابة الازهر التعليمية لجميع المحافظات اتبع الخطوات التالية.

أولا- الدخول عبر شبكة الانترنت على بوابة الأزهر الموقع التعليمى بوابة الازهر الالكترونية

ثانيا- اختيار خانة نتائج الامتحانات.

ثالثا – ظهور صفحة نتائج الثانوية العامة الأزهرية.

رابعا – كتابة رقم الجلوس

خامسا – الضغط على كلمة البحث لعرض النتيجة كاملة.

هذا وقد ذكر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل في تصريحاته أن نتيجة تصحيح العينات العشوائية من بعض المواد، اللغة الإنجليزي حيث وصلت نسبة النجاح بها 92%, أما نتيجة العينة العشوائية من مادة القرآن الكريم وصلت نسبة النجاح إلى 82.5%, بينما الحديث 75%, كما يمكنك معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم واليوم السابع و فيتو

← إقرأ أيضاً: