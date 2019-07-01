نتيجة الثالث متوسط 2019 محافظة السليمانية وكافة محافظات العراق – موقع السومرية ووزارة التربية العراقية وموقع الناجح وناجح

نتيجة الثالث متوسط 2019 السليمانية وكافة المحافظات العراقية الآن نقدمها خصيصاً لكم، حيث توجد على موقع النجاح حالياً، وبعد دقائق قليلة سوف توجد على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وناجح، هذة النتائج الآن متاحة لكافة الطلاب والطالبات، عبر رقم التسجيل، سوف تتمكن من معرفة درجات كافة المواد الدراسية على حدة وأيضاً المجموع الكلي.

نتيجة الثالث متوسط بمحافظة السليمانية وجميع المحافظات العراقية نقدمها لكم، حيث الآن توجد هذة النتيجة على الروابط التي وضعت خصيصاً لها حالياً، والتي هي ، موقع ناجح، موقع النجاح، بوابة موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية، موقع السومرية نيوز، وفي دقائق معدودة قادمة سوف يعطي وزير التربية العراقية، الدكتور محمد إقبال الإشارة لرفع الستار عن هذة النتيجة، ومحتمل أن تكون حالياً والإستعلام برقم التسجيل.

نتيجة الثالث متوسط 2019 بمحافظة السليمانية

نقدم لكافة طلاب وطالبات هذة المحافظة كل الروابط الرسمية لهذة النتائج أدناة، وهذا بعد انتشار حالة من التخبط بين طلبة هذة المرحلة لعرفة الروابط الصحيحة لنتيجة الثالث متوسط لمحافظة السليمانية في أقضية دوكان، أقضية جمجمال، أقضية بشدر، أقضية رانية، وجميع المحافظات العراقية، مفيداً وزير التربية العراقية معلناً عن نسب النجاح لكل مادة وهي، العربية 93%، والإسلامية 98%، والرياضيات 85%، واللغة الإنجليزية 77%، والأحياء 92%، والإجتماعيات 68%، والفيزياء 90%، والكيمياء 93%، والآن موعدنا مع الروابط الخاصة بنتيجة الثالث متوسط بكافة محافظات العراق ومحافظة السليمانية أيضاً.

روابط نتيجة الثالث متوسط بمحافظة السليمانية

كما هو موضح أدناه، سوف نقدم لكم كافة الروابط التي تساعد في جلب نتائج الثالث المتوسط للطلاب في السليمانية والتي اقترب ظهورها للعلن، كما قمنا بالإشارة إليه أعلاه، فأن هذة النتيجة تنقسم إلى، نتائج الثالث متوسط 2019 ، مع العلم بأن هذة الروابط تصلح أيضاً لكافة المحافظات العراقية، هذة الروابط مابين الحكومية الرسمية وغير الحكومية، ومما هو جدير بالذكر، بأن كافة امتحانات ذلك العام لم يحدث بها تجاوزات غير القليل جداً وبالقانون تم العامل مها، والآن موعدنا من هذة الروابط.

– أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتيجة الثالث متوسط على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك من هنــــــــــــــا.

– نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 – موقع الناجح من هنــــــــــــا.

– نتائج الثالث متوسط دور أول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنــــــــــــا.

– نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 في العراق موقع السومرية نيوز من هنـــــــــــــا.

– نتيجة الثالث متوسط 2019 في كافة محافظات العراق، من هنــــــــــــــا

ومن هنا نكون انتهينا أخيراً من عرض جميع روابط نتيجة الثالث متوسط 2019 بمحافظة السليمانية ، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح الباهر لكافة الطلاب والطالبات لتلك النتائج، حيث أن تفوقهم ونجاحهم في المستقبل القريب قد يفيد العراق في شتى المجالات.

تحديثات:

موضحاً إبراهيم السبتي بأن نتيجة الثالث متوسط 2019 خلال أيام معدودة سوف تظهر، ولكن التوقيت غير محدد، مؤكداً على ظهور النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وجميع مواقع مديريات التعليم في كل محافظات العراق، وباستمرار سوف نتابع سوياً الإعلان عن نتيجة الثالث.

جاءت نتائج الثالث متوسط بمحافظة السليمانية من أهم نتائج محافظات العراق، والسبب يرجع لتزايد الأعداد للمطالبين بالإعلان عن هذة النتيجة لكي يتم الإطمئنان على الوجهه القادمة لتعليم أبناء السليمانية ، ولهذا نجدهم الطلاب الأكثر زيارة على مواقع النتائج والتي هي، موقع السومرية نيوز وموقع الناجح، وموقع وزارة التربية العراقية.

مؤكداً المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية، إبراهيم سبتي، على أن نتيجة الثالث متوسط في محافظة السيلمانية وبقية المحافظات العراقية سوف تظهر من خلال الروابط أعلاه، مكذباً بعض المواقع الأخرى التي أكدت بأن النتيجة عليها، وذلك الأمر ليس صحيح بالمرة.

مازالت نتيجة الثالث متوسط في السليمانية وجميع محافظات العراق لم تعلن بعد، وكافة الطلاب ينتظر بفارغ الصبر يوم السبت المقبل ليعلم الكافة المرحلة القادمة من التعليم، فالكل يكرر التردد على موقع الناجح أو ناجح والسومرية نيوز ووزارة التربية العراقية ليعرف آخر الأخبار.

أعلن منذ ساعات قليلة موقع وزارة التربية العراقية، ليؤكد بأن نتيجة الصف الثالث متوسط 2019 في محافظة السليمانية و جميع محافظات دولة العراق سوف تظهر اليوم أو غداً ، وهنا اشتعلت حالات الغضب بين طلاب وطالبات هذة النتيجة، ولهذا نتوقع الرجوع في ذلك القرار ويتم ظهرو النتائج سريعاً.

سوف يتم اعلان نتيجة الثالث متوسط 2019 لجميع محافظات العراق منذ صباح اليوم الإثنين الموافق 10 يوليو على أن تتوالى محافظات العراق واحدة تلو الأخرى.

بعد طول انتظار تم أخيرا الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط 2019 في العراق على موقع ناجح، والآن عليك الذهاب لمعرفة النتائج، مع تمنياتنا الطيبة بالنجاح والتوفيق الدائم والباهر.