نتيجة الثالث متوسط محافظة البصرة وجميع المحافظات العراقية – موقع الناجح أو ناجح والسومرية نيوز ووزارة التربية العراقية

نتيجة الثالث متوسط البصرة وكافة المحافظات العراقية الآن نقدمها خصيصاً لكم، حيث توجد على موقع النجاح حالياً، وبعد دقائق قليلة سوف توجد على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وناجح، هذة النتائج الآن متاحة لكافة الطلاب والطالبات، عبر رقم التسجيل، سوف تتمكن من معرفة درجات كافة المواد الدراسية على حدة وأيضاً المجموع الكلي.

نتيجة الثالث متوسط في محافظة البصرة وكافة المحافظات العراقية نقدمها لكم، حيث الآن توجد هذة النتيجة على الروابط التي وضعت خصيصاً لها حالياً، والتي هي ، موقع ناجح، موقع النجاح، بوابة موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية، موقع السومرية نيوز، وفي دقائق معدودة قادمة سوف يعطي وزير التربية العراقية، الإشارة لرفع الستار عن هذة النتيجة، ومحتمل أن تكون حالياً والإستعلام برقم التسجيل.

نتيجة الثالث متوسط في محافظة البصرة وكافة محافظات العراق نقدمها لكم اليوم، كما سوف نقوم بنتقديم جميع روابط النتائج وهي، رابط موقع ناجح، موقع الناجح، رابط وزارة التربية العراقية، وأخيراً الرابط الخاص بموقع السومرية نيوز، وتعتبر محافظة البصرة أكبر ثاني المحافظات العراقية بعد محافظة بغداد، كما تعتبر المحافظة الثانية الأكبر في الدولة العراقية من حيث أعداد طلاب وطالبات نتائج اختبارات الثالث متوسط في العراق.

نتيجة الثالث متوسط بمحافظة البصرة

معلناً الدكتور وزير التربية العراقي، بأن نتيجة الثالث متوسط في محافظة البصرة مع كافة محافظات العراق سوف تظهر بطريقة تدريجية من يوم السبت المقبل ، وأن عمليات التصحيح لأوراق إجابات الامتحانات قد انتهت بالفعل، وعلمت مصادرنا، بأنه الآن جاري رصد الدرجات للطلاب والطالبات، وتلك العملية قد تأخذ بعض الوقت تجنباً الوقوع في الأخطاء، والمعروف أن مدينة البصرة هي الميناء العراقي الوحيد وعتبر المنفذ الأوحد على الخليج العربي لها.

روابط نتيجة الثالث متوسط 2017

كما هو موضح أدناه، سوف نقدم لكم كافة الروابط التي تساعد في جلب نتائج الثالث المتوسط للطلاب في البصرة والتي اقترب ظهورها للعلن، كما قمنا بالإشارة إليه أعلاه، فأن هذة النتيجة تنقسم إلى، نتائج الثالث متوسط في أقضية شط العرب، أقضية الفاو، أقضية القرنة، أقضية أبو خصيب، ونتائج الصف الثالث متوسط في أقضية الزبير، أقضية البصرة، أقضية المدينة، مع العلم بأنه يوجد مؤشرات من قلب الحدث، أن نتيجة ذلك العام تعتبر الأفضل بكثير عن الأعوام الماضية، وذلك الامر، هو الذي جعل طلاب وطالبات نتيجة الثالث متوسط بمحافظة البصرة على استعداد لإعلانها وسط حالات من الراحة النفسية، والآن لكم روابط تمكنك من جلب النتيجة بكل يسر وسهولة بلا عناء أو صعوبة شديدة.

– أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتيجة الثالث متوسط على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك من هنــــــــــــــا.

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– نتيجة الثالث متوسط في كافة محافظات العراق، من هنــــــــــــــا

ومن الواضح جداً، توافد العديد من طلاب وطالبات نتيجة الثالث متوسط من محافظة البصرة على هذة الروابط لمواكبة اللحظة لكشف الستار وظهور هذة النتيجة، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لكافة طلبة البصرة وكافة المحافظات العراقية.

تحديثات:

العديد من الأنباء وردت عن ظهور نتيجة الثالث متوسط بالبصرة ، وهذا الذي أصاب قلوب العديد من طلاب وطالبات هذة النتائج بالتوتر والقلق لأهمية تلك المرحلة من مراحل التعليم المدرسي لهم.

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن نتيجة الثالث متوسط بدولة العراق والتي أخذت تنتشر على المواقع المختلفة للأخبار بأنها وهمية وليست صحيحة، معلنه بأن التوقيت النهائي لنتيجة الطلاب العراقيين لم يتم تحديده بعد.

بدأت ملامح الظهور لـ نتيجة متوسط في البصرة تتضح بعد خروج معلومات من القائمين على هذة العملية، بأنها سوف تكون أول نتيجة في المحافظات تعلن، ولهذا أخذ الجميع في البدء بحثاً عن روابط النتائج والتي هي موقع السومرية نيوز، وموقع الناجح، وزارة التربية في العراق.

5 يوليو:

مؤكداً المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية على زعم عدد من المواقع الإلكترونية قيامها بعملية نشر نتيجة الثالث متوسط في البصرة وكافة المحافظات العراقية مؤكدة بأنها على روابطها، هذا كلام غير صحيح وهذة الروابط أعلاه سوف تقوم بعملية نشر النتيجة.

مازالت نتيجة الثالث متوسط في بابل وجميع محافظات العراق لم تعلن بعد، وكافة الطلاب ينتظر بفارغ الصبر يوم السبت المقبل ليعلم الكافة المرحلة القادمة من التعليم، فالكل يكرر التردد على موقع الناجح أو ناجح والسومرية نيوز ووزارة التربية العراقية ليعرف آخر الأخبار.

سوف يتم اعلان نتيجة الثالث متوسط لجميع محافظات العراق منذ صباح اليوم الإثنين على أن تتوالى محافظات العراق واحدة تلو الأخرى.

بعد طول انتظار تم أخيرا الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط الآن في العراق على موقع ناجح، والآن عليك الذهاب لمعرفة النتائج، مع تمنياتنا الطيبة بالنجاح والتوفيق الدائم والباهر.