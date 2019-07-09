نتيجة الثالث المتوسط 2019 في العراق عبر موقع ناجح وزارة التربية والتعليم وموعد ظهور نتائج الامتحانات

جاءت أنباء تعلن عن انتهاء تصحيح مادة الفيزياء في يوم الثلاثاء والأربعاء لمادة الفيزياء، ثم سوف تبدأ وزارة التعليم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2019 للدور الأول في كافة المحافظات تباعا، حيث أنه تبدأ مرحلة إعلان نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بعد الانتهاء من مرحلة رصد وتقدير الدرجات لكافة المواد، وذلك يعني قرب ظهور نتائج الطلاب، حيث أنه من المتوقع ظهور النتيجة عبر موقع ناجح الإلكتروني للإعلان عن نتائج الطلاب في كافة المحافظات.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2019

أعلنت وزارة التعليم على أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب عبر موقع ناجح التابع لوزارة التعليم،الذي يقوم بنشر جميع النتائج الخاصة بالعراق وذلك بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة بشكل رسمي، فقد صرح الوزير بأن وزارة التعليم سوف تقوم بالأشراف على عملية تصحيح الأوراق، حيث أنه ستظهر النتائج في عدة محافظات والتي من المتوقع أن تظهر يوم الأحد القادم الموافق 2019/7/14 في منطقة بغداد الكرخ الأول ومنطقة الكرخ الثاني، ومنطقة الرصافة الأولى ومنطقة الرصافة الثانية والكثير من محافظات العراق والتي تتمثل في الأتي:

حيث أنه من وقت للأخر سوف نتابع معكم كل ما هو جديد عن التحديثات العامة والإخبارية عن ظهور نتائج الطلاب فاحفظوا لديكم ذلك المقال لمتابعة كل جديد حول إعلان النتيجة.

روابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول بكل المحافظات

نتائج الصف الثالث المتوسط في الكرخ الأول.

نتائج الصف الثالث المتوسط في الكرخ الثاني.

نتائج الصف الثالث المتوسط في الرصافة الأولى.

نتائج الصف الثالث المتوسط في الرصافة الثانية.

نتائج الصف الثالث المتوسط في إقليم كردستان.

نتائج الصف الثالث المتوسط في اربيل.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في دهوك.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في السليمانية.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في الرصافة الثالثة.

نتيجة الصف الثالث المتوسط في مدينة نينوي.

نتيجة الثالث المتوسط محافظة النجف.

نتائج الثالث المتوسط 2019 محافظة القادسية.

نتيجة الثالث المتوسط محافظة ميسان.

نتائج الثالث المتوسط محافظة البصرة.

نتائج الثالث المتوسط محافظة الأنبار.

نتيجة الثالث المتوسط محافظة صلاح الدين.

نتائج الثالث المتوسط محافظة كركوك.

نتيجة الثالث المتوسط 2019 بالعراق

أكدت وزارة التعليم على أن عمليات التصحيح تتم بكل دقة وعدالة ما بين الطلاب ويحصل كل طالب على حقه في درجاته ومجموعه، وسنتابع معكم من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية حول كل ما يتعلق بنتائج الطلاب في مختلف المحافظات، وتحديثات عامة لموعد ظهور النتيجة، ونرصد معكم النتائج في كل محافظة.