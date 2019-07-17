نتيجة البكالوريا 2019 الجزائر حسب الاسم ورقم التسجيل من موقع وزارة التربية الوطنية”bac”

أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة البكالوريا 2019، حيث قد نشرت وزير التربية، نورية بن غبريت، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن تم نشر خبر إعلان وطرح نتيجة البكالوريا الجزائر 2019، لكافة الولايات بالجزائر، ومن المتوقع بشدة إعلان نتيجة الطلاب يوم غد الخميس، وسنوضح معكم تأكيد خبر إعلان النتيجة بشكل رسمي وطرح روابط مباشرة للاستعلام عن النتيجة.

نتيجة البكالوريا 2019 الجزائر

نتائج البكالوريا في الجزائر ننشرها لكم من خلال موقعنا، ونرصد لكم جميع أخبار نتائج بكالوريا الجزائر دورة 2019، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بأن سيتم التصديق على نتائج شهادة البكالوريا الجزائرية في صباح غدا الخميس 18 جولية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة على أنها قد انتهت من أعمال تصحيح رصد وتجميع الدرجات مع توضيح نسب نجاح العام الحالي للطلاب ومقارنتها مع نسبة نجاح العام الماضي.

نتائج البكالوريا برقم التسجيل نتائج الباك 2019

حددت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، على اهم الطرق الرسمية التي يتم من خلالها عرض نتيجة البكالوريا 2019 بالجزائر، من خلال موقع رسمي تم طرحه من جانب وزارة التربية يغطي كافة الولايات في الجزائر، حيث تتمثل تلك الطرق في الأتي ذكره:

إعلان نتيجة البكالوريا دورة جوان 2019 عبر موقع الديوان الرسمي للمسابقات والامتحانات. أو من خلال الاتصال عبر خطوط موبيليس، اوريدو، و جيزي، وارسال رسالة نصية قصيرة بتشكيل الرمز 567.

نتائج بكالوريا الجزائر 2019

أعلنت الدكتورة نورية بن غيربت يوم الخميس 18 جولية، هو موعد انطلاق نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر، وذلك في تمام الساعة 6 مساء، وسوف يتم الإعلان عن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا على مستوى كافة الولايات في الجزائر، حيث أنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة للطلاب في امتحانات البكالوريا يوم الجمعة القادمة، ولكنه تم تقديم موعد إظهار النتائج للطلاب حرصا على قلق وشغف الطلاب في معرفة النتائج.

كما تتم أعمال التصحيح من داخل مركز الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في كل الأماكن من فرع القبة، حيث يتم استكمال أعمال التصحيح بكل أوجه الدقة والحسم في الفترة الأخيرة، وفقا للتشديدات الواردة من الوزارة إلى المصححين مع ضرورة حصول كل طالب على حقه بشكل متكامل، مع إتمام أعمال إدخال العلامات بمنتهى الحيادية، مع دراسة سلم التنقيط بشكل موسع، فتتماشى مع إجابات الطلاب.