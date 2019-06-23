نتيجة البكالوريا في المغرب 2019.. ساعات على ظهور نتيجة البكالوريا للطلاب في المغرب استعلم عن البكالوريا بالمغرب برقم المسار

نتيجة البكالوريا المغرب 2019، انتهت منذ أيام امتحانات الطلاب الخاصة بالبكالوريا، وبدء بعد ذلك عملية تصحيح الأوراق مع رصد وتجميع الدرجات، حيث أن بعد ذلك ستكون النتيجة جاهزة عن طريق البوابة الإلكترونية للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة للاطمئنان على نتيجتهم والانتقال إلى المرحلة الدراسية الجديدة، بعد أن ينتهي الطلاب من شهادة البكالوريا، كما تتم عملية تصحيح أوراق الإجابات للطلاب تتم بكل شفافية وعدل وضمان أن يحصل كل طالب على حقه في درجاته.

نتيجة البكالوريا في المغرب 2019

والجدير بالذكر بأن الامتحانات سارت بكل شفافية وبدون وجود حالات غش بين الطلاب، فقد أدى الامتحان عدد من الطلاب والطالبات فقد بلغ عددهم 65 ألف طالب، كما أعلنت الوزارة بأن درجات الطلاب جاءت بنسب نجاح مناسبة ومعدل النجاح كبير، كما أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في المغرب للكشف عن نتيجة البكالوريا بالمغرب 2019.

طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019

تتوفر نتيجة البكالوريا من خلال موقع الوزارة الرسمي الذي يقدم الكثير من الخدمات للطلاب، ومن اهم تلك الخدمات أعلان نتائج جميع المراحل الدراسية للطلاب في كل أنحاء المغرب، حيث قد تم الإعلان عن ظهور نتيجة البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني والاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم المسار الخاص بالطلاب.

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