نتيجة البكالوريا الصف التاسع سوريا 2022 علمي وأدبي برقم الاكتتاب موقع وزارة التربية

يترقب الآلاف من طلاب وطالبات البكالوريا السورية وأولياء أمورهم في جميع المحافظات، موعد استظهار نتائج الصف التاسع الدور الأول 2022، وذلك بعد أيام من الانتهاء رسميًا من أداء الاختبارات، والتي كان آخرها مادة الكيمياء التي شارك في أدائها آلاف الطلاب، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، حيث لم تسجل الوزارة العديد من الشكاوى من صعوبتها.

نتيجة التاسع الدور الأول

وفور الانتهاء من أداء الاختبارات، بدأت على الفور وزارة التربية السورية إعداد لجان التصحيح ومراجعة أوراق الأجابات، كما بدأت على الفور أيضًا تدقيق وترصيد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات، وفور الانتهاء داخل الكنترولات سيتم مراجعة عمليات التصحيح والترصيد، وسيتم على الفور اعتماد النتيجة من قبل الوزير، ومن ثم بدء إعلان أسماء الأوائل، ثم رفع النتيجة كليًا على موقع الوزارة لبوابة النتائج الإمتحانية.

رابط نتائج البكالوريا 2022

أما عن كيفية الحصول على نتيجة البكالوريا للعام الجاري في جميع المحافظات السورية، فيتطلب الأمر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية: بوابة النتائج الامتحانية.

ستظهر أمامك صفحة بالبيانات المطلوب تسجيلها للحصول على النتيجة.

اختر التخصص علمي أو أدبي.

ثم اختر المحافظة التابع لها.

ثم سجل رقم الاكتتاب الخاص بك.

ثم اضغط بحث.

يُمكنك اختيار محافظتك من بين محافظات الجمهورية المختلفة (دمشق – محافظة إدلب – محافظة الحسكة – محافظة حلب – محافظة حماة – محافظة حمص – محافظة دير الزور – محافظة دمشق – محافظة درعا – محافظة الرقة – محافظة ريف دمشق – محافظة السويداء – محافظة طرطوس – محافظة القنيطرة – محافظة اللاذقية).