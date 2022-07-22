رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 عبر موقع وزارة التعليم السودانية result.esudan.gov.sd

تزايد البحث كثيرا في السودان عن نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2022 بمجرد انتهاء طلاب الصف الثامن الاختبارات الخاصة بالعام الدراسي الحالي 2021-2022، حيث يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة عن طريقة استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 التي طال انتظارها كثيرا ومن المنتظر ان تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عنها بداية من يوم السبت الثالث والعشرون من شهر يوليو الحالي، ويمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثامن وكذلك اوليائهم الاستعلام عن النتيجة واستخراج كشوفات النقاط بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال الدخول على موقع الوزارة الخاص بنتائج الامتحانات http://result esudan gov sd/.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط نتيجة الأساس في ولاية الخرطوم 2022 بقية الولايات السودانية، حيث تداولت العديد من المواقع الإخبارية موعد إعلان نتائج طلاب الصف يوم السبت 23-07-2022 لأن تصحيح أوراق الامتحانات انتهى وتم التحقق من الدرجات وحاليا لم يتبقى سوى مصادقة والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة على النتائج ورفعها على الموقع الرسمي للوزارة، وللاستعلام عن النتائج في ولاية الخرطوم اتبع ما يلي:

أولا: الدخول مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت

ثانيا: اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج امتحانات شهادة الأساس

ثالثا: يجب على الطالب الذي يريد الحصول على نتيجته ان يختار الولاية التي يدرس فيها،

رابعا: يحدد نتيجة الأساس الخرطوم

خامسا: إدراج رقم الجلوس في المكان المخصص له،

سادسا: يضيف رمز التحقق المرئي

سابعا: ينقر على كلمة بحث،

ثامنا: وينتظر للحات حتى تظهر له النتيجة الخاصة به والدرجات التي تحصل عليها في الامتحانات.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا وهذا وقد تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 بشكل الكتروني.