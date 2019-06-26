بوابة الأزهر التعليمية || نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 || رقم الخط الساخن لنتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري .. بالاسم ورقم الجلوس .. موقع الأزهر الإلكتروني التعليمي

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 للعام الحالي 2018-2019، وذلك للصف الثالث الثانوي الأزهري، والتي ينتظرها العديد من الطلاب، وذلك كما أعلن موقع الأزهر التعليمي، عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عقب نهاية الامتحانات بأسبوعين، وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مما جعل البحث عنها مرتفعا على المواقع الإلكترونية

حيث انتهت أعمال التصحيح للمواد التي أنهى الطلاب الامتحانات بها في الكنترولات الخاصة بالثانوية الأزهرية، وتعلن النتيجة فور الانتهاء من الامتحانات واعتمادها، ومنذ ذلك الحين ينتظر الطالب الأزهري الإعلان عن النتائج في أية وقت، ويقدم لكم موقعنا متابعة لآخر أخبار النتائج والإعلان عن موعد ظهورها.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب نهاية الامتحانات بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي تم الانتهاء من تأدية امتحاناتها، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

قام السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، السيد عباس شومان، بالإعلان عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2019 منتصف شهر يوليو 2019، كما تم الإعلان على موقع الأزهر ، والتي يتوقع لها الظهور خلال الفترة القريبة القادمة وخلال أسبوعين من نهاية الامتحانات.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتيجة



ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة لثانوية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

كما يمكن التعرف أيضا على نتيجة الشهادة الثانوية وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بذلك، وهو تطبيق خاص بقطاع المعاهد الأزهرية على الهاتف المحمول، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة. يمكن الحصول علي النتيجة بالاتصال بالخط الساخن 19493

لمعرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

لم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.تم الانتهاء من أعمال رصد وتجميع الدرجات، ومراجعة الدرجات لضمان دقتها، وعمل قوائم بالنتائج يتعرف الطالب عليها برقم الجلوس، وينتظر اعتماد تلك القوائم من شيخ الأزهر أو السيد شومان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في كل محافظة، ويتم إرسال تلك القوائم فيما بعد، مباشرة، إلى المدارس.

أقرأ أيضا وتعرف على:

موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019 : azhar eg splash نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية موقع الأزهر الشريف التعليمي للنتائج

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

← إقرأ أيضاً: