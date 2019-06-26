موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019 : azhar eg splash نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية موقع الأزهر الشريف التعليمي للنتائج

موقع الأزهر التعليمي نتائج نهاية العام 2019 ، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري التعرف على نتيجة امتحانات المعاهد الأزهرية من خلال azhar eg splash موقع الأزهر الشريف الرابط الخاص بنتائج شهادة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر التعليمية، وذلك فور الإعلان عنها من خلال موقع الأزهر التعليمي، والاستعلام عن النتائج يتم باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

ومن خلال هذا التقرير سنتابع معكم أيضا أخبار النتائج من خلال موقعنا، فقد انتهى جميع طلاب الثانوية الأزهرية من تأدية امتحانات العام الدراسي الحالي 2018/2919، فقد صرح صالح عباس: أنه ستعلن اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي وذلك فور اعتمادها.

موقع الأزهر التعليمي نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية نهاية العام 2019

صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب اعتمادها مباشرة، وأضاف خليل في تصريحاته إلى قرب انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية على موقع الأزهر التعليمي العام 2019

يقوم موقع الأزهر التعليمي بالإعلان عن جميع نتائج المدارس الأزهرية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأيضا الشعبة الإسلامية، من خلال الإعلان عليه عن ظهور النتيجة، ويتمكن الطالب من الدخول برقم الجلوس الخاص به للتعرف على جميع نتائج نهاية العام والتي أوشكت على الظهور على مستوى جميع مدارس المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن يتم اعتمادها.

نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.

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استظهار نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2019 قريبا || azhar.eg/results بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية للنتائج

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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