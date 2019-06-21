خلال ساعات نتيجة أولي ثانوي نظام التابلت| نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

ساعات وسيتم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات، حيث تم الانتهاء من التصحيح اليوم،حيث أكدت الوزارة أن نتيجة أولي ثانوي ستفرح الطلاب، كما أوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي 2019 وإرسال إشعارات للطلاب على التابلت الخاص بهم، يفيد بظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وإرسال الدرجات الخاصة بالطلاب، كما أفادت مصادر أنه سيتم تحميل نتائج الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ليتمكن الطلاب من معرفة النتائج بالاسم ورقم الجلوس.

أعرب العديد من طلاب الصف الأول الثانوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم من تأخر إعلان نتائج الصف الأول الثانوي 2019، حتى الآن حيث كان من المقرر أن يتم إعلانها منذ عده أيام، ونؤكد أن الوزارة أكدت أن نتيجة أولي ثانوي سيتم ظهورها خلال 24 ساعة.

حيث أنهت وزارة التربية والتعليم أعمال الكنترول في كل المحافظات، وجاري إعداد قوائم بنسب النجاح ومن المؤكد أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، عبر بوابة الثانوية العامة وعبر بنك المعرفة، كما يمكن للطالب الحصول على النتيجة من المدرسة من دون أي مقابل.

أعرب الطلاب عن قلقهم من تأخر إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الدور الأول 2019، حتى الآن، حيث كان من المفترض أن يتم إعلانها نهاية الأسبوع الماضي، ولكن لم تتمكن أغلبية المديريات من الانتهاء من أعمال التصحيح الامتحانات الورقية، ولكن تشير التوقعات أنه سيتم ظهور النتيجة خلال ساعات قليلة.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

انتهي طلاب أولي ثانوي من أداء امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بنظام التابلت خلال نهاية الشهر الماضي، في جميع المحافظات، وتم البدء في التصحيح داخل جميع المدارس من خلال نظام السيسيتم حيث يتم تصحيح نتيجة أولي ثانوي 2019 إلكترونيا من خلال السيسيتم الذي أدي الطلاب الامتحانات خلاله هذا العام، بيكون تدريب لهم على نظام الوزارة الجديد لأداء امتحانات الثانوية العامة خلال العام القادم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

واجهت طلاب أولي ثانوي عده مشاكل خلال تأدية امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، ولكن حرصت الوزارة على سرعة التعامل معها في أقل وقت ممكن، ومنها سرعة توفير أقلام تابلت بعد اشتكي عدد من الطلاب من ثقل قلم التابلت، بالإضافة إلي سرعة تطوير السيسيتم لتجنب وقعه أو تعطله خلال أداء الطلاب الامتحانات، كما اشتكي الطلبة من عدم كفاية وقت الامتحان في بعض المواد، ولكن بشر وزارة التعليم الطلاب وأكدت أن نتيجة أولي ثانوي ستكون مبهجة للطلاب.

نتائج الصف الأول الثانوي ترم ثان

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت 659253 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على النظام الإلكتروني في مادة اللغة العربية 119,009 طالب وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على نظام التابلت في مادة اللغة الأجنبية الأولى 479.523 طالب وطالبة.

وفي مادة التاريخ بلغ عدد الطلاب الممتحنين في الترم الثاني 476.190 طالب وطالبة.

وسجل عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الترم الثاني للصف الأول الثانوي وفى الكيمياء 479.245 تلميذ.

وفى الفلسفة والمنطق 436.382 طالب وطالبة كان عدد الطلاب الذين امتحنوا خلال الترم الثاني.

أما في اللغة الأجنبية الثانية بلغ عدد طلاب أولي ثانوي الممتحنين على التابلت حوالي 431.155 طالب وطالبة.

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت لمادة الجغرافيا 434.404 طالب وطالبة.

استعلام عن نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس

يمكن لطلاب أولي ثانوي معرفة نتيجة أولي ثانوي 2019 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، فور إعلان نسبة نجاح النتيجة، فقط يمكن للطالب كتابة الاسم ورقم الجلوس على موقع الوزارة والضغط على عرض النتيجة.

تابع أخبار نتيجة أولي ثانوي عام 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة أولي ثانوي عام 2019 الترم الثاني خلال ساعات قليلة، حيث تم الانتهاء من التصحيح جميع المواد لجميع المحافظات، طبقا لما صرحت به وزارة التعليم في بيان مساء أمس، كما أعلنت الوزارة أنه جاري تجميع وتدقيق درجات الطلاب المرحلة الأولي للثانوية العامة وإعداد تقديرات الطلاب، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على هيئة تقديرات وليس درجات كما اعتاد الطلاب خلال السنوات الماضية، ولهذا نترقب مع أبنائنا انعقاد مؤتمر صحفي داخل وزارة التعليم ليقوم السيد طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إعلان نسبة نجاح نتيجة أولي ثانوي .

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