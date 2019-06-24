“نتيجة أولى ثانوي” 2019 النظام الورقي ونظام التابلت الآن بجميع المحافظات

انتظر الكثير من الطلاب “إعلان نتيجة أولي ثانوي” الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث تابع أولياء الأمور إعلان النتيجة بحرص شديد من أجل الاطمئنان علي ذويهم، وقد تم الانتهاء تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المواد وقد قابل الطلاب العديد من المشاكل أثناء أداء الامتحان من قطع شبكة النت مما جعل يشعرون بالقلق من الذهاب إلي الامتحان وعدم الإجابة عليه، ومن ضمن تلك المشاكل التي أثارت قلق الطلاب وأولياء الأمور هو الصعوبة التي واجهتهم في أداء بعض الأسئلة لبعض المواد الدراسية المقررة عليهم، وسنبين كيفية ألاستعلام عن النتيجة في التفاصيل الأتية.

الاستعلام عن درجات نتيجة “أولي ثانوي” ألترم الثاني جميع المحافظات 2019

ألاستعلام عن تقييم ودرجات الصف الأول الثانوي عبر المواقع التالية: موقع بنك المعرفة L.M.S أو موقع وزارة التربية والتعليم.

يتم الاستفسار عن نتيجة أولي ثانوي ، من خلال الضغط النتيجة برقم الجلوس أو البحث عن الرقم بالاسم أو الضغط علي البحث عن رقم الجلوس للاستعلام عن تقييم كل طالب.

أعلان نتيجة أولى ثانوي عام ألترم الثاني 2019 نظام التابلت بجميع المحافظات

أعلنت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم بأن مديريات التربية التعليم في جميع المحافظات، انتهت من إرسال نتيجة أولي ثانوي الورقية والتابلت لوزارة التربية والتعليم بعد أن تم الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب، وسيتم الإعلان خلال ساعات في مؤتمر صحفي عن ملابسات ظهور النتيجة، صرحت وزارة التربية والتعليم في حالة حصول الطالب على نسبة مجموعه النهائي اقل من 50% أو اكثر فانه يمكن للطالب أن يحسن من مجموعه من خلال الدخول لامتحانات الدور الثاني، نتمنى للجميع التوفيق.

نتائج امتحانات اخري:

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