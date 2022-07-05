رابط التسجيل في نتائج مناظرة السيزيام 2022 موقع وزارة التربية تونس للإرساليات القصيرة sms

يبحث تلاميذ السنة السادسة الابتدائي عن موعد نتائج مناظرة السيزيام 2022 بعد نتائج مناظرة النوفيام واتمام شهادة التعليم الأساسي العام والتقني، حيث سيتم ارسال رسائل قصيرة sms بعد السجيل على رابط موقع وزارة التربية والتعليم التونسية لمن شارك في امتحان مناظرة الدخول لمدارس التعليم الاعدادية ، وتنظم هذه الامتحانات في ختام السنة الدراسية للمرحلة الابتدائية العام السادسة في عدة دورات.

نتائج مناظرة السيزيام 2022

باشر طلاب السنة السادسة ابتدائي التسجيل في رابط نتائج السيزيام 2022 وخصوصا أولياء أمورهم بعد المشاركة في امتحانات مناقشة السيزيام لدخول المرحلة التعليمية الاعدادية يوم 10 جوان 2022 الفارط، وبعد اجتياز اختبار مناقشة السيزيوم وتصحيح النتائج والتحقق منها ، يتبقى فقط إعلان نتائج اختبار مناقشة على السيزيام، أيضا فإن وزارة التربية الوطنية موقع التسجيل للارساليات القصيرة و إرسال النتائج عن طريق رسالة نصية sms إلى رقم محدد للحصول على نتائج امتحان السيزيام 2022.

موعد نتائج السيزيام 2022

من المحتمل أن يكون موعد الاعلام عن نتائج مناظرة السيزيوم 2022 من وزارة التربية الوطنية التونسية بتاريخ يوم الرابع عشر جويلية 2022، حيث بلغ عدد المرشحين لامتحانات مناقشة السيزيام أكثر من أربع وخمسون ألف مشترك للحصول على إجمال مقاعد قرابة الثلاثة آلاف وخمس مائة مقعد والانتقال من الصف السادس الابتدائي إلى المدارس الاعدادية. وسيكون نشر النتائج عبر الانترنيت من خلال موقع www.6web.tn.

رابط التسجيل في نتائج امتحان السيزيام

يمكن لطلاب السنة السادسة إبتدائي التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة السيزيوم 2022 ، رذلك عبر موقع وزارة التربية التونسية انطلاق من تاريخ يوم الاثنين 04 جويلية 2022 الساعة 10:00 صباحا وذلك بالنسبة لمستعملي شبكات اتصتلات تونس، شبكة أوريدو، شبكة الاتصال أورونج بشرط أن يرسل المرشح رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 ويكون مضمونها كالتالي:

SIX ثم اترك مسافة ثم المناظرة رقم تسجيل امتحان السيزيوم 2022