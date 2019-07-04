“موريباك” نتائج كونكور 2018/2019 لدخول السنة الأولى إعدادية موريتانيا بالرقم الوطني

ينتظر آلاف الطلاب إعلان نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا لعام 2019، والمختص بإعلانها وزارة التهذيب الوطني خلال الأسبوع الجاري، وقد عقدت لجنة الصياغة المختصة بإعلان نتائج كونكور اجتماعا لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإظهار النتائج لدخول طلاب الابتدائي مرحلة التعليم الإعدادي.

أعلنت منذ ساعات قليلة وزارة التهذب الوطني نتائج كونكور لدخول السنة الإعدادية، وبلغ معدل النجاح 95 نقطة من أصل 200 نقطة، ويتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال الاسم والمدرسة والبحث عن نتيجتك باختيار اسم الولاية والحصول عليها في الحال.

نتائج كونكور 2019

نسلط الضوء في هذا التقرير حول موعد الإعلان عن نتائج كونكور 2019 المنتظرة في كافة الولايات بموريتانيا، حيث من المفترض أن يتم إعلانها أمس الاثنين ولكن تأخر الإعلان عنها يؤدي بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق متعددة، والذي بدوره يمنع حصول طلاب الصف السادس الابتدائي على نتائجهم للتمهيد لدخول السنة الإعدادية.

ولقد انطلقت امتحانات ختم الدروس الابتدائية ومسابقة دخول الأول الإعدادي في موريتانيا يوم الاثنين 27 مايو واستمرت حتى نهاية الشهر، وتقدم 92 ألف و212 طالب وطالبة تم توزيعهم على 948 مركز امتحاني، وأشرفت عليها وزارة التهذيب على عموم التراب الوطني الموريتاني.

نتائج مسابقة دخول الإعدادية 2019

ننشر لكم رابط الحصول على نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية بكافة الولايات فور ظهورها من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني، حيث رصدت الوزارة كافة الإجراءات والأعمال للانتهاء من تصحيح أوراق طلاب الابتدائية وختمها للالتحاق بالسنة الإعدادية من خلال إدخال الرقم الوطني للطالب والاستعلام عنها في الحال.

يقوم الطالب في حال الإعلان عن نتائج كونكور بإدخال رقم الجلوس الخاص به والضغط على زر إظهار النتيجة للتعرف على كافة علامات المسابقة وبالتوفيق لجميع الطلاب.