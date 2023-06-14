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استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 عبر رابط الديوان الوطني

إيمان علي

نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 في الجزائر مع إعلان النتائج من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية في أقرب وقت، يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف عن رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023، وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح في جميع ولايات الجزائر، حيث أن الامتحانات بدأت يوم 6 يونيو 2023 الموافق يوم الإثنين وانتهت يوم الأربعاء 8 يونيو 2023 وبدأت عمليات التصحيح لظهور النتائج في جميع أنحاء الجزائر عن قريب.

استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 عبر رابط الديوان الوطني

موعد استظهار النتائج

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رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 الجزائر bem.onec.dz| فضاء الأولياء لنتائج البيام

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 في الجزائر عبر bem resultat

صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 سيتم الإعلان عنها عبر موقع bem.once.dz لدورة يونيو 2023 فور الانتهاء من عملية التصحيح، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 26 يونيو 2023 عند الساعة 4 مساءً ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 عبر موقع الديون الوطني للامتحانات والمسابقات.

- صورة 1 - شهادة التعليم المتوسط ​​2023 | موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 | موقع bem.once.dz

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 في الجزائر

توفر وزارة التربية الوطنية في الجزائر كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات من خلال الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 عبر الموقع الإلكتروني التابع إلى الوزارة، وحتى تتمكن من الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط لعام 2023 اتبع هذه الخطوات:

  • الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “من هنا“.
  • ثم يتوجب علي الطالب ادخال “رقم التسجيل والرقم السري” في الخانات المخصصة لها.
  • بعد ذلك اكتب “رمز التحقق المرئي” في المربع الخاص به.
  • وأخيرًا عليك الضغط على “إظهار نتيجة البيام 2023”.
استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 عبر رابط الديوان الوطني
استعلام نتائج شهادة التعليم المتوسط 2023 عبر رابط الديوان الوطني

يمكنك الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2023 عبر الموقع الإلكتروني بعد أن انتهى الطلاب من أداء اختبارات اللغة العربية والرياضيات والعلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وغيرها من المواد.

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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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تعليق 1
  1. بيتر خلف فرج يقول

    بيتر خلف فرج

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