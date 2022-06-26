موقع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 bem onec dz عبر موقع وزارة التربية

بالحديث عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 ، فإنه سيتم تفعيل رابط موقع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام في الجزائر 2022 bem عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات bem onec dz، ليصبح بإمكانكم معرفة النتيجة من خلال الموقع الذي سيتم عرضه عليكم في الفقرات الموالية، وبجدير الذكر أن جميع الطلاب السمة الرابعة متوسط في الوقت الراهن ينتضرون بفارغ الصبر من أجل معرفة نتيجة الاختبارات في جميع المدن والولايات الجزائرية ، حيث سيتم الإعلان عن نتائج إتمام التعليم المتوسط ٢٠٢٢، وكافة نتائج التعليم المتوسط وفق بيان وزارة التربية الوطنية في الجزائر على الساعة 16:00 مساء اليوم بكل سهولة عبر الموقع الالكتروني بفضاء أولياء التلاميذ.

نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط 2022 bem

قرر وزيرة التربية والتعليم تغيير موعد الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2022 ، من 30 جوان ليصبح ظهيرة اليوم الأحد السادس والعشرون جوان 2022، وللذكر فقد تم الانتهاء من اختبارات البيام bem خلال الأسابيع الماضية في جميع أنحاء الولايات الجزائرية والتي استمرة سوى ثلاثة أيام فقط، امتحن فيها الطلاب جميع المواد الدراسية المقررة عليهم في منهاج هذا العام الدراسي الجاري.

يمكن اسنخراج كشف النقاط لنتائج شهادة التعليم المتوسط بعد 03 أيام من اليوم.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

وبعد البيان التي أطلقته وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليمالذي يفيد اتمام جل عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية التي قام الطلاب بأداء الامتحانات فيها بشكل رسمي وأن وقت ظهور النتائج البيام والإعلان عنها أصبح وشيكا ولا تفصلنا عنه سوى بعض الدقائق وتنشر على الموقع الالكتروني نتائج البيام 2022 ” موقع الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات” / أيضا سنتعرف على كيفية الإطلاع ودخول موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط.

كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2022 عبر موقع فضاء الاولياء

من الممكن لتلاميذ السنة الرابعة متوسط المتمدرسين الدخول إلى فضاء الاولياء 2022 والإطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط، أما بالنسبة للمترشحين الغير متمدرسين فيجب اتباع الخطوات التالية: