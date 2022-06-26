نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 في الجزائر bem.onec.dz

ظهرت اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 في الجزائر اليوم بتاريخ 26 من جوان 2022 على الساعة الرابعة مساء، وقد تمكن الكثير من التلاميذ في الجزائر من التعرف على نقاط resultat bem 2022 ، ونسبة النجاح هذه السنة تصل إلى سبعة وستون في المئة، وأعلى نسبة نجاح كانت في ولاية تيزي وزو، وسيتمكن التلاميذ من استخراج كشوف نقاط البيام يوم 27 من شهر جوان 2022، عملا بأنه سيغلق في نفس اليوم.

نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2022

ظهرت نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 وأصبحت متاحة الآن من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما تم عرضها على موقع فضاء الأولياء كشف نقاط التعليم المتوسط، وللاستعلام عن النتائج من خلال bem.onec.dz يجب أن يتبع المستعلم الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت

ثانيا: عليه أن يختار نتائج امتحانات التعليم المتوسط المتاحة في الأسفل

ثالثا: بعد الدخول إلى واجهة الموقع، يتعين على المستخدم كتابة رقم التسجيل والرقم السري في المكان المعد لهما خصيصا، ثم يقوم بحل مسألة حسابية سهلة

رابعا وأخيرا: ينقر على زر استظهار النتائج، وستظهر النتيجة الخاصة بالطالب إما راسب أو ناجح.

نتائج البيام 2022

يمكن لأولياء الأمور استخراج نتائج أبنائهم من خلال الدخول إلى فضاء أولياء التلاميذ على الإنترنت، مع اتباع الخطوات التالية:

أولا: يدخل الولي إلى حسابة الشخصي على الموقع فضاء أولياء التلاميذ

ثانيا: يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

ثالثا: يختار نتائج أبنائي من بين النتائج المتاحة، ثم يقوم بكتابة كل من معلوماته الشخصية ومعلومات التلميذ الذي يريد استخراج نتيجته

أخيرا سيظهر كشف نقاط المتوسط bem الخاص بالتلميذ.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 وهو من المواضيع الهامة التي يبحث عنها أولياء الأمور، وقد ظهرت resultat bem رسميا بعد طول انتظار من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات ولمسابقات.