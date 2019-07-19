نتائج شهادة التاسع حسب الاسم سوريا دورة 2019 بوابة النتائج الامتحانية “خلال ساعات”

فحص نتائج شهادة التاسع بسوريا دورة 2019 حسب الاسم لجميع محافظات سوريا، وموعد إظهار نتائج التاسع حسب اسم المدرسة 2019، التي ينتظرها طلاب تاسع سوريا كافة المحافظات عقب اعتماد النتيجة من وزير التربية السوري عماد موفق العزب قريبا، بعد الانتهاء من أعمال كنترول تاسع سوريا ورصد درجات الطلاب، ثم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية بوابة النتائج الامتحانية برقم الاكتتاب.
معرفة النتائج الامتحانية لطلاب الصف التاسع حسب الاسم 2019 في سوريا أو برقم الاكتتاب تكون متاحة اليوم، عقب إجراء المراجعات النهائية من اللجان المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب، إذ يتمكن الطلبة أو أولياء الأمور من استخراج نتائج شهادة التاسع في سوريا من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية للنتائج.
نتائج شهادة التاسع 2019 سوريا
اخر التصريحات الرسمية الواردة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السورية أكدت موعد إعلان نتائج التاسع برقم الاكتتاب خلال ساعات، حيث يعلن وزير التربية السوري عماد موفق العزب أسماء الأوائل بكافة محافظات سوريا، ثم ترفع النتيجة لباقي الطلاب على موقع الوزارة moed.gov.sy.
بوابة النتائج الامتحانية تسجيل الدخول
البحث عن نتائج التاسع دورة 2019 سوريا يتزايد من الأن مع اقتراب ميعاد رصدها رسمياً، ويستعد موقع وزارة التربية السورية الكشف عن نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وسنتابع معكم إعلان النتيجة بمحافظات دمشق، أدلب، اللاذقية، طرطوس، حلب، حمص وباقي المحافظات السورية الأخرى.
برقم اكتتاب الطالب يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة التاسع بسوريا، عقب تسجيل دخول موقع بوابة النتائج الامتحانية التابع لوزارة التربية السوريه الرسمي.
ملاحظة هامة: يمكن ترك رقم الاكتتاب الخاص بالطالب المراد استعلام النتيجة له،وسنوفرها لكم فور اعتمادها رسميا، إذ يتوقع أن تشهد بوابة النتائج الامتحانية ضغطا كبيرا.
توقف موقع وزارة التعليم السوريه بسبب الضغط الذي يشهده الموقع من الأن، حيث يشهد الاستعلام عن نتائج شهادة التاسع التعليم الأساسي ضغطا شديدا بالتزامن مع إعلان النتيجة.
تحديث: رفع كشوف الناجحين في الصف التاسع 2019 دورة يوليو عبر الرابط الإلكتروني للنتائج الامتحانية خلال ساعات، وإتاحة معرفة علامات الطلاب حسب الكنية أو رقم الاكتتاب.
التعليقات
جواد نادر مسعود
1164
محافظة السويداء
تاسع
خلال ساعات فقط بمشيئة الله يتم الإعلان الرسمي عن نتائج شهادة التاسع بسوريا 2019، وسنتابع معكم رفع النتائج على بوابة النتائج الامتحانية، بالتوفيق.
محمد سمير بطمان رقم الاكتتاب 1054 اللاذقية
رقم الاكتتاب
علي اديب طياره… طرطوس
راما محمود كنعان ٢٣٠٢٨
محمدسعيد نواف صمادي
نغم محمد عليا رقم الاكتتاب٧٨٧٩ القنيطرة
براءه قاسم العجاج اسم الام هاجر رقم١٥٧٧٨
نتائج التاسع في دير الزور
احمد قاسم العجاج اسم الام هاجر ورقم ٤٣٤٤
نضال تقوى ١٧١٧٧
بتول علي شريبا ١٣٥٦٧ اللاذقية
١٣٥٦٧
بتول علي شريبة
اسم الام سمر
احمد الجلالي الرقم 5672
9142
ايمت تطلع النتائج
هي نهار
😡😡😡
12079
آية محمد قزاز
36284
زين العابدين الحمود ١٢١٢٦رقم الجلوس
نتاىج الامتحانات درعا تاسع ٢٠١٩
اياس جلال الركبه
25633
دمشق
حسن باسل شباني
اللاذقية
4520
ولله ان مانجحتونة بظي ازعل😔
محمدفادي فضلية
رقم الاكتتاب 2394
سيدره قطان ٢٠١٩ نتيجة التاسع حلب رقم الاكتتاب 37924
ايمتة تطلع الناءج
سوسن ديبو رقم الاكتتاب 11233
سليمان محمد اليوسف رقم الاكتتاب 9095 تاسع محافظة حمص أرجو أن تظهر نتيجته
صالح محمد صالح محمدو محافظة إدلب ارجواظهارنتيجته
ارجو ان تظهر نتيجتي
ناجح
نتيجة التاسع بحلب
مامموعد. نتاءج الصف التاسع 2019 بسوريا
ليال منير مبارك رفم لاكتءاب 9265 تاسع
رقم لاكتءاب 9265 سويدا
حسين علي الحمدرقم الاكتتاب ١٨٩٥ديرالزوردورة٢٠١٩
بعد ازنكن ردو علينا
ايمت النتائج شباب
ماجدة فواز العكلة رقم الاكتتاب 13792 ديرالزور
بمجرد أن يتم اعتماد نتائج شهادة التاسع في سوريا نساعدكم في توفير النتائج لرقم اكتتاب الطالب المذكور ان شاء الله لذا يرجى متابعتنا باستمرار، بالتوفيق للجميع.
زين العابدين سكيف رقم الاكتتاب ٨١١٦ دمشق
زين العابدين سكيف ،رقم الاكتتاب٨١١٦،دمشق،دورة ٢٠١٩
حيدر ثابت سلوم الاذقيةرقم الاكتتاب7785
نتيجه تاسع اعدادي
لم تظهر بعد نتائج شهادة التاسع، ظهرت فقط نتائج البكالوريا برجاء متابعتنا بشكل مستمر حتى نساعدكم في استخراج نتيجة التاسع لرقم اكتتاب الطالب المرفق فور الإعلان الرسمي عنها، والله المستعان.
ايمت النتائج
خلال 10 أيام على الأكثر بمشيئة الله يتم اعتماد نتائج التاسع يرجى متابعتنا لمعرفة النتيجة فور ظهورها، بالتوفيق للجميع.
نرفانا غالب الحجلي
الاكتتاب37208
نتائج التاسع بريف دمشق لوسمحتو