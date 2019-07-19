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نتائج شهادة التاسع حسب الاسم سوريا دورة 2019 بوابة النتائج الامتحانية “خلال ساعات”

كتب يسرا الدرينيفي آخر تحديث
نتائج شهادة التاسع حسب الاسم سوريا دورة 2019 بوابة النتائج الامتحانية “خلال ساعات”
نتائج شهادة التاسع سوريا حسب الاسم

فحص نتائج شهادة التاسع بسوريا دورة 2019 حسب الاسم لجميع محافظات سوريا، وموعد إظهار نتائج التاسع حسب اسم المدرسة 2019، التي ينتظرها طلاب تاسع سوريا كافة المحافظات عقب اعتماد النتيجة من وزير التربية السوري عماد موفق العزب قريبا، بعد الانتهاء من أعمال كنترول تاسع سوريا ورصد درجات الطلاب، ثم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية بوابة النتائج الامتحانية برقم الاكتتاب.

معرفة النتائج الامتحانية لطلاب الصف التاسع حسب الاسم 2019 في سوريا أو برقم الاكتتاب تكون متاحة اليوم، عقب إجراء المراجعات النهائية من اللجان المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب، إذ يتمكن الطلبة أو أولياء الأمور من استخراج نتائج شهادة التاسع في سوريا من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية للنتائج.

نتائج شهادة التاسع 2019 سوريا

اخر التصريحات الرسمية الواردة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السورية أكدت موعد إعلان نتائج التاسع برقم الاكتتاب خلال ساعات، حيث يعلن وزير التربية السوري عماد موفق العزب أسماء الأوائل بكافة محافظات سوريا، ثم ترفع النتيجة لباقي الطلاب على موقع الوزارة moed.gov.sy.

بوابة النتائج الامتحانية تسجيل الدخول

البحث عن نتائج التاسع دورة 2019 سوريا يتزايد من الأن مع اقتراب ميعاد رصدها رسمياً، ويستعد موقع وزارة التربية السورية الكشف عن نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وسنتابع معكم إعلان النتيجة بمحافظات دمشق، أدلب، اللاذقية، طرطوس، حلب، حمص وباقي المحافظات السورية الأخرى.

 

برقم اكتتاب الطالب يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة التاسع بسوريا، عقب تسجيل دخول موقع بوابة النتائج الامتحانية التابع لوزارة التربية السوريه الرسمي.

بوابة النتائج الامتحانية moed. gov. sy
بوابة النتائج الامتحانية moed. gov. sy

ملاحظة هامة: يمكن ترك رقم الاكتتاب الخاص بالطالب المراد استعلام النتيجة له،وسنوفرها لكم فور اعتمادها رسميا، إذ يتوقع أن تشهد بوابة النتائج الامتحانية ضغطا كبيرا.

توقف موقع وزارة التعليم السوريه بسبب الضغط الذي يشهده الموقع من الأن، حيث يشهد الاستعلام عن نتائج شهادة التاسع التعليم الأساسي ضغطا شديدا بالتزامن مع إعلان النتيجة.

تحديث: رفع كشوف الناجحين في الصف التاسع 2019 دورة يوليو عبر الرابط الإلكتروني للنتائج الامتحانية خلال ساعات، وإتاحة معرفة علامات الطلاب حسب الكنية أو رقم الاكتتاب.

عن الكاتب

يسرا الدريني

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

التعليقات

    1. خلال ساعات فقط بمشيئة الله يتم الإعلان الرسمي عن نتائج شهادة التاسع بسوريا 2019، وسنتابع معكم رفع النتائج على بوابة النتائج الامتحانية، بالتوفيق.

    1. بمجرد أن يتم اعتماد نتائج شهادة التاسع في سوريا نساعدكم في توفير النتائج لرقم اكتتاب الطالب المذكور ان شاء الله لذا يرجى متابعتنا باستمرار، بالتوفيق للجميع.

    2. لم تظهر بعد نتائج شهادة التاسع، ظهرت فقط نتائج البكالوريا برجاء متابعتنا بشكل مستمر حتى نساعدكم في استخراج نتيجة التاسع لرقم اكتتاب الطالب المرفق فور الإعلان الرسمي عنها، والله المستعان.

    1. خلال 10 أيام على الأكثر بمشيئة الله يتم اعتماد نتائج التاسع يرجى متابعتنا لمعرفة النتيجة فور ظهورها، بالتوفيق للجميع.

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