“برقم الجلوس” نتائج الدبلوم سلطنة عُمان 2023 “رقم الرسالة النصية” نسب نجاح العام والخاص والتقني

عدة ساعات ينتظرها طلاب سلطنة عُمان بشهادات الدبلوم العام والخاص والتقني والتربية الخاصة، وذلك لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023، ويتابع طلاب شهادة الدبلوم العام وما يعادلها بجميع محافظات الموعد المرتقب لإعلان النتيجة وحصد جهودهم للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العُمانية بإصدار بيانها يوم الثلاثاء الماضي، وجاء في هذا البيان اعتماد نتائج الطلاب بالدبلوم العام والشهادات المعادلة، كما جاء به أيضا نسب النجاح لطلاب الدبلوم العام والخاص والتقني والتربية الخاصة، وأوضحت الوزارة في بيانها كيفية وطريقة تقديم تظلم وإعادة التصحيح في حال جاءت درجات بعض الطلاب أقل مما يستحقونه.

نسب نجاح طلاب الدبلوم العام وما يعادله “الفصل الأول 2023”

أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم فيما يخص أخبار النتائج ونسب النجاح لطلاب الدبلومات “العام وما يعادلها” وذلك في مساء يوم الثلاثاء الماضي، والتي جاءت كالتالي:

اعتماد نتائج الطلاب بجميع المحافظات من السيد وزير التعليم.

نسبة نجاح الطلاب بالفصل الأول بلغت 81.55%.

بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة، بالتعليم التقني، 90.81%.

بينما بلغت نسبة النجاح بالدبلوم العام التقني 93.88%.

وكانت نسب النجاح بدبلوم التعليم التربية الخاصة 92.31%.

ونسب النجاح بالدبلوم التعليم العام في التربية الخاصة 92.31%.

متى تُعلن نتائج الدبلوم العام سلطنة عُمان؟

كما جاء قي بيان وزارة التربية والتعليم العمانية، والذي أعلنته يوم الثلاثاء 14 مارس 2023:

اعتماد نتائج الطلاب وأن النتائج ستكون متوفرة عصر يوم الخميس 16 مارس 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويكون من حق الطالب وولي الأمر الاطلاع عليها عبر الآلية الخاصة بالإعلان.

طريقة الاستعلام واستخرج درجات الطالب في سلطنة عٌمان

يمكن للطلاب في عصر يوم الخميس إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية على رقم الهاتف 90200، والذي قامت وزارة التربية والتعليم بتوفيره كخدمة الاستخراج السريع للنتائج.

كما يمكن الدخول بعد ذلك على البوابة التعليمية لسلطنة عُمان ، واتباع الخطوات التالية التالي ذكرها.

أولا: يتم تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة التعليمية الرسمية لسلطنة عُمان. ثانيا: يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار أيقونة “تسجيل الدخول للنظام”. ثالثا: يقوم باختيار كيفية تسجيل الدخول “بالهاتف الذكي”. رابعا: يقوم بتسجيل رقم الهاتف ثم يبدأ التسجيل. خامسا: يقوم بتسجيل رقم الجلوس ويتم الاستعلام عن النتائج.

هذا وتتيح وزارة التربية والتعليم للطالب كيفية تقديم إعادة تصحيح والتظلم على النتائج بعد الانتهاء من الإعلان عنها في كافة المحافظات، وذلك وفق خطوات محددة يكون على الطالب اتباعها والانتظار حتى الموعد المقرر لإعلان نتائج التصحيح.