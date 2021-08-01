موعد نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2021.. تعرف على الرابط وطريقة الاستعلام عن الدرجات

أُعلن رسميًا عن موعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عُمان 2021 كما تم الكشف عن مؤشرات ونسب النجاح وتفاصيل النتيجة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير كافة تلك التفاصيل وموعد ظهور النتيجة، وطرق معرفة نتائج الدبلوم في عمان، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر خاصية الرسائل النصية SMS، وعبر الموقع الإلكتروني “بوابة سلطنة عُمان الإلكترونية”.

موعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2021

اعتمدت وزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية النتائج رسميًا، منذ قليل، هذا وقد بلغت نسبة النجاح 82.06%، وقالت الوزارة أنه يسمح بمراجعة ثلاث مواد فقط خلال أسبوع واحد من تاريخ ظهور النتائج، هذا وقد توجهت وزارة التربية والتعليم بالشكر لكل من شارك في تنظيم الاختبارات بنجاح هذا العام رغم الصعوبات الكبيرة، موعد ظهور نتائج الدبلوم العام بسلطنة عمان عند الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عُمان 2021 نظام التعليم عدد المتقدمين نسبة النجاح دبلوم التعليم العام النظامي 44999 %82.06 دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 1354 %94.41 الدبلوم التقني لكلية الحرس السلطاني العماني 53 %100 دبلوم التعليم العام العلوم الإسلامية 180 %98.82

رابط نتائج دبلوم التعليم العام عمان 2021 والرسائل النصية

تعتبر شهادة الدبلوم العام، واحدة من أهم الشهادات التعليمية في مسيرة الطلاب بالسلطنة، حيث أنها هي البوابة إلى التعليم الجامعي، هذا يبحث الكثيرون عن الحصول على درجات مرتفعة للالتحاق بأفضل الجامعات، أو استكمال الدراسة في جامعات أمريكا أو كندا أو أوروبا، هذا وتظهر النتيجة أولا عبر الرسائل النصية، حيث يمكنك معرفة النتيجة عبر إرسال رسالة نصية بها رقم جلوسك على رقم 90200 شبكة عمانتل أو أوريدو وذلك عند الرابعة مساء الثلاثاء، بعدها تظهر النتيجة على موقع الوزارة، رابط نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان هو:

https://home.moe.gov.om/home.moe

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.