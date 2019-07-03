عقب الانتهاء من امتحانات الصف الثالث متوسط بالعراق للعام الدراسي 2019، والتي استمرت ثلاث أسابيع وقد مرت الامتحانات دون وجود أي شكاوى من الطلاب حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وقد أكدت الوزارة أن عملية سير الامتحانات مرت على أفضل حال، وبدأ الطلاب وأولياء الأُمور في البحث عن معرفة موعد إعلان نتائج الثالث متوسط بالعراق 2019 حيث صرح وزير التربية والتعليم السيد محمد إقبال أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي بالعراق لجميع المحافظات، وبعدها سيتم رفع النتائج بالمواقع المخصصة لإعلانها لتكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية العراقية.

من خلال موقعنا سنوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق 2019 عبر المواقع الرسمية لاعلان نتائج العراق حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم وتقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية “اللغة العربية، التركمانية، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الإجتماعيات، الإنسان وصحته، الكيمياء، الفيزياء، اللغة الفرنسية”. كما سنتابع معكم لحظة بلحظة موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق كما سنعرض لكل الطلاب خطوات الإستعلام عن النتيجة.

“رابط” نتائج الثالث متوسط بالعراق 2019

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية نسب النجاح لبعض المواد لامتحانات الثالث متوسط بالعراق 2019، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الايام القليلة القادمة قى جميع المحافظات، وقد صرح مسئول انه لم يتم الانتهاء من من تصحيح جميع المواد، و سيتم رفع نتيجة التمهيدى عن طريق موقع ناجح.

نتائج الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية 2019

نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الأولى.

نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثانية.

نتائج الثالث متوسط 2019 في الكرخ الثالثة.

نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الأولى.

نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثانية.

نتائج الثالث متوسط 2019 في الرصافة الثالثة.

نتائج الثالث متوسط 2019 في البصرة.

نتائج الثالث متوسط 2019 في القادسية.

نتائج الثالث متوسط 2019 في نينوى.

نتائج الثالث متوسط 2019 في الأنبار.

نتائج الثالث متوسط 2019 في المثنى.

نتائج الثالث متوسط 2019 في النجف.

نتائج الثالث متوسط 2019 في كربلاء.

نتائج الثالث متوسط 2019 في واسط.

نتائج الثالث متوسط 2019 في أربيل.

نتائج الثالث متوسط 2019 في السليمانية.

نتائج الثالث متوسط 2019 في كركوك.

نتائج الثالث متوسط 2019 في ميسان.

نتائج الثالث متوسط 2019 في صلاح الدين.

نتائج الثالث متوسط 2019 في ذي قار.

نتائج الثالث متوسط 2019 في بابل.

نتائج الثالث متوسط 2019 في ديالى.

نتائج الثالث متوسط 2019 في بغداد.

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط نتائج الثالث متوسط 2018 بالعراق واليكم خطوات الدخول إلى الموقع.

للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق موقع وزارة التربية العراقية

ويمكنكم أيضا الدخول عبر موقع ناجح نتائج الثالث متوسط التمهيدي

موقع الوزارة الرسمي وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط

يمكنكم الدخول عبر موقع النجاح للتعرف على النتاج العراقية من هنا.

ويمكنكم أيضا الاستعلام عن النتائج على موقع التلي جرام من هنا.

أولاً الدخول على الموقع.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب.

اختيار اسم المدرسة.

ثم كتابة اسم الطالب وعمل بحث.

أو كتابة رقم الطالبة والضغط على بحث

تم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث متوسط بالعراق 2019 فى بعض المحافظات العراقية وسنتابع معكم اول باول اخبار نتائج امتحانات الثالث متوسط ويسعدنا فى مساعدتكم عن اى استفسار او مواجهة اى صعوبة يمكنكم ترك تعليق اسفل المقال وسنوافيكم بالرد فورا.