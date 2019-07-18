نتائج توجيهي فلسطين| رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2019 عبر موقع التربية والتعليم mohe.pna.ps

يواصل الألاف من الطلاب والطالبات في دولة فلسطين،عمليات البحث الشهادة الثانوية “التوجيهي” 2019 للدور الأول “نتائج الإنجاز” في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.
كان قد تقدم ما يقرب من 76 ألف طالب وطالبة لاختبارات التعليم الثانوي في جميع فروعه العلمي والأدبي والشرعي والفندقي والتكنولوجي وإدارة الأعمال والصناعي والزراعي.
موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019:
كشف صادق الخضور، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،إن الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية “التوجيهية” اليوم الخميس الموافق 18-7-2019، موضحًا أن لجنة الامتحانات العامة المشرفة على امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية قامت الاثنين الماضي بعقد اجتماع مشترك مع مسئولي وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية لتحديد الموعد النهائي والرسمي لإعلانها.
رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الفلسطينية:
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم في الثانوية الفلسطينية “التوجيهية” فور الإعلان عنها، حيث أعلن صادق الخضور أنه سوف يتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي، فور اعتمادها مباشرة على أن تكون متاحة برقم الجلوس فقط حفاظا على السرية بين الطلاب.
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