نتائج توجيهي فلسطين| رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2019 عبر موقع التربية والتعليم mohe.pna.ps

يواصل الألاف من الطلاب والطالبات في دولة فلسطين،عمليات البحث الشهادة الثانوية “التوجيهي” 2019 للدور الأول “نتائج الإنجاز” في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين.

كان قد تقدم ما يقرب من 76 ألف طالب وطالبة لاختبارات التعليم الثانوي في جميع فروعه العلمي والأدبي والشرعي والفندقي والتكنولوجي وإدارة الأعمال والصناعي والزراعي.