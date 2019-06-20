نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة .. عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نقدم لكم اليوم نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث وضعنا رابط ذلك الموقع أدنى، وهذا في ضوء اليسر على كافة أولياء الأمور من أجل التوصل إلى نتائج تنسيق الأطفال عن كافة المراحل تباعاً في محافظة الجيزة لكافة مدارس اللغات، مع العلم بأن المرحلة الثانية لنتائج رياض الأطفال سوف تكون لـ المدارس العادية الحكومية.
موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة
رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يعتبر الأول والأخير المسؤول عن ظهور نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة، كما أنه سوف يقوم بنفس تلك العملية في كافة المراحل الباقية، ومما هو جدير بالذكر، بأن محافظة الجيزة تعتبر من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية التي تشهد كثافة عالية في تقديمات هذة المرحلة العمرية الهامة جداً، ولذلك فقد أكد محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، بأنه سوف يشرف بنفسه على تلك العمليات لحل أي مشاكل تظهر بها، مشيراً سيادته، بأنه من المحتمل أن يكمن الحل في التحويل لعدد من المدارس الحكومية إلى مدارس رسمية للغات.
موقع ورابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنـــــــــــا
نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن المرحلة الأولى
في وقت سابق، مضيفة مديرية التربية والتعليم، بأنه سوف يعلن عن نتائج رياض الأطفال بمحافظة الجيزة طبقاً لعدد من المعايير الهامة، ومنها، الأولوية للأطفال الأكبر سناً، توافر اشتراطات الإقليم السكني القاطن به ولي أمر الطفل، ومما هو جدير بالذكر، بأن سن القبول في رياض الأطفال تم تخفيضه من عمر نحو الـ 5 سنوات و9 أشهر إلى نحو الـ 5 سنوات، وذلك العامل قد كان سبب رئيسي لهذا العام لـ كثافة المتقدمين.
نتائج KG1 2019 في محافظة الجيزة سوف تتم على نحو الـ 3 أو الـ 4 مراحل، وسوف تبدأ أول مرحلة بمدارس اللغات، والتي تعتبر الأهم، حيث أن تلك المرحلة تمثل الكثافة الأعلى من المتقدمين، ولهذا العديد من القائمين على هذة العمليات يتوقعوا بأن تشهد عملية القبول بـ المدارس التجريبية أكثر من مرحلة واحدة.
تحديث
كافة المؤشرات مازالت مؤكدة على أن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 في الجيزة سوف تعلن اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2019 ، ولم يشار أي نوايا لتأجيلها حتى الآن.
نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن المرحلة الرابعة:
الكافة في انتظار نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الرابعة بالجيزة الآن والتي حالياً تتواجد على رابط مديرية التربية والتعليم في الجيزة، مع العلم بأنه في حالات الضغط على الرابط يجب التحلي بالصبر والزيارة مرة أخرى.
التعليقات
التنسيق التاسع للتجريبى نزل ولالسه
بعد اذنكم كنت عايز اعرف ابني عنده 4 سنين و 8 شهور وقدمتلو وكل لما ادخل اعرف النتيجة يقولي تابعنا علي الموقع بعد 15 يوم ف هل كده اتسجل ولا ايه برجاء الافاده
بنتى عندها 5سنين و8شهور و5ايام ياترى هتقبل ولا ايه افيدوني جزاكم الله خيرا
ابني عبده 5سنوات بالظيط مركز العياط هيقبل السنه ديه ولا لا
السن ده اتقبل من التنسيق الماضى لازم تعرف من الإداره فى ايه ونزل السادس 5سنين و16يوم وخمس شهور
أنصحك بالتوجه إلى مركز المعلومات التابع لمديرية التعليم لمعرفة عما إذا كان تم تسجيل طفلك أم لا . لانى قد سبق لى ذلك رغم أنى قد سبق وسجلت بيانات طفلى ولما توجهت للمديرية وجدته غير مسجل على الرغم من تسجيل بيانته للتنسيق ونفس العبارة كانت بتظهر لى تابعنا بهذا الرقم بعد ١٥ يوم ولكن فى حاجة أسمها أستثناء تقديم وعليك بوجهة السرعة التوجه الأدار
ة التابع لها ومعك شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية لكى تلحق التنسيق ال
سادس علما بأن هنالك تنسيق سابع
في مراحل تانيه ولا لا لو سمحتو تردوا علينا ابني هيضيع عليه السنه والسنه الجايه مش هيقبلوة لانه هيعدي 6 سنين وهو دلوقتي 5 و3شهور و14 يوم ارجو الرد
في ان شاء الله ونصيحة المتابعة لازم تكون مع الإدارة التعليمية
افيدوني جزاكم اللة خيرا مش عارف اشوف تنسيق بنطى والمواقع مقفول على طول بعد المرحلة الثانية
تابع مع مركز والمعلومات التابع لمديرية التعليم والادارة
عايز اعرف نتيجة تنسيق المواقع مقفول وخيف بنتى تروح علية السنة على العلم مفيش نتيجة ظهرات بعض المرحلة الثانية
ابني لسه نتجتو ما طلعت وخايف ما يدخل kj 1 والموقع مقفول وهتررح السنه عليه افدونا ولا احنا ما لناش مقعد في الدوله
ارجو الرد ساعدونى اللينك مقفول مش عارفة اعمل اية هى المرحلة الخامسة نزلت ولا لا افيدونى
نزلت من اسبوع والسادسة المفروض تنزل بكرة
ارجو الرد ساعدونى اللينك مقفول مش عارفة اعمل اية هى المرحلة الخامسة نزلت ولا لا
عايزه اعرف نتئجة المرحله الثالثه امتى
امتى نتيجة تنسيق الخامس لو سمحت موقع اقفل
اول شهر ديسمبر
في تنسيق خامس ولا لا
التنسيق الخامس امتي
انا عايزة اعرف ايه اخر تنسيق للمدارس الرسميه المتميزة للغات بالجيزة في رياض الأطفال واحنا الان في 9/أكتوبر
انا بنت عندها 5و10 شهور ارجوك عايز اعرف اتقبل فى الثالثه اجوك رد علية
هي المرحله الثانيه ظهرت ولا لسه ولو ظهرت المرحله الثالثه أمته
متي يكون نتيجة المرحلة الثالثة للريا ض الاطفال
المرحله الثالثه للتسيق امتي