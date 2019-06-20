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نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة .. عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

كتب محمد عصامفي آخر تحديث
نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة .. عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة
نتائج تنسيق رياض الأطفال 2018

نقدم لكم اليوم نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث وضعنا رابط ذلك الموقع أدنى، وهذا في ضوء اليسر على كافة أولياء الأمور من أجل التوصل إلى نتائج تنسيق الأطفال عن كافة المراحل تباعاً في محافظة الجيزة لكافة مدارس اللغات، مع العلم بأن المرحلة الثانية لنتائج رياض الأطفال سوف تكون لـ المدارس العادية الحكومية.

موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يعتبر الأول والأخير المسؤول عن ظهور نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة، كما أنه سوف يقوم بنفس تلك العملية في كافة المراحل الباقية، ومما هو جدير بالذكر، بأن محافظة الجيزة تعتبر من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية التي تشهد كثافة عالية في تقديمات هذة المرحلة العمرية الهامة جداً، ولذلك فقد أكد محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، بأنه سوف يشرف بنفسه على تلك العمليات لحل أي مشاكل تظهر بها، مشيراً سيادته، بأنه من المحتمل أن يكمن الحل في التحويل لعدد من المدارس الحكومية إلى مدارس رسمية للغات.

موقع ورابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنـــــــــــا

نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن المرحلة الأولى

في وقت سابق، مضيفة مديرية التربية والتعليم، بأنه سوف يعلن عن نتائج رياض الأطفال بمحافظة الجيزة طبقاً لعدد من المعايير الهامة، ومنها، الأولوية للأطفال الأكبر سناً، توافر اشتراطات الإقليم السكني القاطن به ولي أمر الطفل، ومما هو جدير بالذكر، بأن سن القبول في رياض الأطفال تم تخفيضه من عمر نحو الـ 5 سنوات و9 أشهر إلى نحو الـ 5 سنوات، وذلك العامل قد كان سبب رئيسي لهذا العام لـ كثافة المتقدمين.

نتائج KG1 2019 في محافظة الجيزة سوف تتم على نحو الـ 3 أو الـ 4 مراحل، وسوف تبدأ أول مرحلة بمدارس اللغات، والتي تعتبر الأهم، حيث أن تلك المرحلة تمثل الكثافة الأعلى من المتقدمين، ولهذا العديد من القائمين على هذة العمليات يتوقعوا بأن تشهد عملية القبول بـ المدارس التجريبية أكثر من مرحلة واحدة.

تحديث

كافة المؤشرات مازالت مؤكدة على أن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 في الجيزة سوف تعلن اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2019 ، ولم يشار أي نوايا لتأجيلها حتى الآن.

نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن المرحلة الرابعة:

الكافة في انتظار نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الرابعة بالجيزة الآن والتي حالياً تتواجد على رابط مديرية التربية والتعليم في الجيزة، مع العلم بأنه في حالات الضغط على الرابط يجب التحلي بالصبر والزيارة مرة أخرى.

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عن الكاتب

محمد عصام

مصري الجنسية، حاصل على بكالوريوس تجارة، مداوم على قراءة القرآن الكريم، محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب متنوع، اجتماعي، رياضي، ثقافي، سياسي، وكل ما يهم ويفيد المجتمع كافه،أحد كتاب موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ، أحد كتاب موقع كلمة، وصفحة كلمة، وباحث تاريخي عاشق للقراءة والكتابة، مغرد في حقول العلم والمعرفة، هائم في بساتين الثقافة والتاريخ، أعشق القبة السماوية وكل مايتعلق بالفلك والجغرافيا ومهتم بالعلوم والتاريخ والثقافة. ((خير مكان في الدجى سرج سابح .... وخير جليس في الأنام القرآن الكريم))

التعليقات

  2. بعد اذنكم كنت عايز اعرف ابني عنده 4 سنين و 8 شهور وقدمتلو وكل لما ادخل اعرف النتيجة يقولي تابعنا علي الموقع بعد 15 يوم ف هل كده اتسجل ولا ايه برجاء الافاده

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  6. أنصحك بالتوجه إلى مركز المعلومات التابع لمديرية التعليم لمعرفة عما إذا كان تم تسجيل طفلك أم لا . لانى قد سبق لى ذلك رغم أنى قد سبق وسجلت بيانات طفلى ولما توجهت للمديرية وجدته غير مسجل على الرغم من تسجيل بيانته للتنسيق ونفس العبارة كانت بتظهر لى تابعنا بهذا الرقم بعد ١٥ يوم ولكن فى حاجة أسمها أستثناء تقديم وعليك بوجهة السرعة التوجه الأدار
    ة التابع لها ومعك شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية لكى تلحق التنسيق ال
    سادس علما بأن هنالك تنسيق سابع

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  7. في مراحل تانيه ولا لا لو سمحتو تردوا علينا ابني هيضيع عليه السنه والسنه الجايه مش هيقبلوة لانه هيعدي 6 سنين وهو دلوقتي 5 و3شهور و14 يوم ارجو الرد

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  10. ابني لسه نتجتو ما طلعت وخايف ما يدخل kj 1 والموقع مقفول وهتررح السنه عليه افدونا ولا احنا ما لناش مقعد في الدوله

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