نتائج بكالوريا سوريا 2019 Baccalauréat استخراج نتيجة البكالوريا السورية حسب الاسم الثلاثي عبر بوابة النتائج الامتحانية moed.gov.sy

نتائج بكالوريا سوريا 2019 Baccalauréat نترقبها لحظة بلحظة مع جميع طلاب الشهادة الثانوية السورية الدورة الأولي، حيث أعلنت وزارة التربية السورية moed.gov.sy، أنه تم الانتهاء من تصحيح نتائج البكالوريا 2019 سوريا بجميع الأقسام العلمي والأدبي والشرعي والنسوي والتجاري والصناعي، وجاري إعداد النتيجة وكشوف بيان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية، لعرضها على وزير التربية عماد موفق العزب لإعلان والتصديق على نتائج البكالوريا 2019 في سوريا، خاصة بعد أن طال الانتظار من طلاب الثانوية السورية، حيث انتهت امتحانات الدورة الأولي منذ شهر جوان الماضي، وكان من المقرر أن تظهر نتائج الباك في أوائل جولية الجاري.

نتائج بكالوريا سوريا 2019

ارتفعت حالة التوتر والقلق لي جميع طلاب نتيجة البكالوريا السورية في جميع البلاد، نظرا لعدم اعتماد النتيجة حتى الآن، على الرغم من أن وزارة التربية السورية كانت قد أعلنت أن اليوم الأول من شهر جولية هو موعد صدور نتائج البكالوريا بسوريا، مما تسبب في حالة استياء ممزوجة بالخوف بين طلاب الشهادة الثانوية السورية والأهالي، لكونها من أهم نتائج سوريا 2019 وعليها يتم تحديد مستقبل ومصير الطالب في الكلية التي سوف يلتحق بها، وحاولت وزارة التربية السورية تهدئة الطلاب من خلال التصريح بأن نتائج البكالوريا 2019 الدورة الأولي سوف تكون مرتفعة ولا داعي للقلق.

نتائج البكالوريا 2019 سوريا

ونؤكد أننا سوف نتابع جميع البيانات الصادرة عن وزارة التربية السورية حول موعد إعلان نتائج سبر بكالوريا سوريا 2019 وعرضها من خلال هذا التقرير، ليتمكن طلابنا في سوريا من الوقوف على أخر مستجدات نتائج الباك أول بأول.

يمكن لجميع الطلاب الثانوية السورية كتابة رقم الاكتتاب والقسم والمدينة التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض درجات نتائج البكالوريا 2019 سوريا فور ظهورها.

بوابة النتائج الامتحانية استخراج نتائج البكالوريا



تعد بوابة النتائج الامتحانية التابع إلى وزارة التربية السورية moed.gov.sy، هو الموقع الرسمي لإعلان نتيجة البكالوريا السورية حسب الاسم الثلاثي أو حسب رقم الاكتتاب، ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط النتيجة فور انتهاء مؤتمر الوزارة إعلان نتائج البكالوريا بسوريا 2019 وكشف نسب النجاح، فقط يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

اختيار بوابة النتائج الامتحانية.

الضغط على دورة 2019.

أنقر على الشهادة الثانوية الدورة الأولي.

اختر الفرع التابع له.

اختر وسيلة عرض النتيجة الاسم أم رقم الاكتتاب أم المدرسة.

قم بإدخال البيانات.

الضغط على عرض النتيجة.

عرضنا في هذا التقرير أخر أخبار نتائج البكالوريا في سوريا دورة 2019 وخطوات استخراج نتائج الباك السورية بجميع المدن، وسوف نضع رابط مباشر للنتيجة فور اعتمدها من الوزير السوري، ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع طلاب الثانوية السورية.