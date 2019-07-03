نتائج بكالوريا سوريا 2019 الأدبي والعلمي والشرعي عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية.. بالخطوات

نتائج بكالوريا سوريا 2019 الأدبي والعلمي والشرعي، هى المرحلة المنتظرة لدى جميع بلدان ومدن الدولة السورية “حماه وحمص واللاذقية ودير الزور والقنطيرة ودرعا وادلب وريف دمشق الحسكة والسويداء والرقة وطرطوس دمشق وحلب، بعدما إنطلق ماراثون الإمتحانات في مطلع شهر يونيو الماضي من العام الجاري والتي إستمرت لما يقرب من حوالي 21 يومًا بما فيهم الأيام التي تخللت ما بين الإمتحان والأخر، ومن المفترض أن وزارة التربية والتعليم السورية أوضحت بأنه لا يفصلنا عن إعلان بيان النتيجة سوى بضع ساعات قليلة من اليوم.
وأعلن وزير التربية والتعليم السورية الدكتور «هزوان الوز» على أن إمتحانات البكالوريا السورية 2019 كعادتها قد تمت بنجاح تحت رقابة وإجراءات أمنية آمنة، وذلك لم تحدث أي مخالفات أو مشكلات في أي يوم من أيام الإمتحانات التي مضت
نتائج البكالوريا سوريا 2019
ويمكن الآن بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا السورية 2019 بجميع الشُعب العلمي والشرعي والأدبي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية بعد ساعات قليلة من الآن.
خطوات الاستعلام
- أولًا عليك بالدخول إلى الموقع، ثم القيا بإختيار الشهادة كما في الصورة التالية.
- واختر نوع الفرع (الشعبة) سواء علمي أو أدبي أو شرعي.
- والخانة التالية اختر المحافظة.
- واخيرًا رقم الاكتتاب.
- ثم اضغط على بحث؛ لتظهر لك النتيجة.
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