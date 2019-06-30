نتائج بكالوريا سوريا 2019 برقم الاكتتاب أو حسب الاسم “موقع بوابة النتائج الامتحانية moed.gov.sy

إعلان نتائج بكالوريا سوريا دورة 2019 حسب الاسم والكنية لكافة محافظات سوريا، عبر بوابة النتائج الامتحانية التابعة لموقع وزارة التربية السورية المخصصة لاستعلام نتائج البكالوريا في سوريا برقم الاكتتاب أو الاسم، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة بسوريا لجميع الشعب ظهور نتائج شهادة البكالوريا 2019 التي ترفع على موقع وزارة التربية الرسمي قريبا.

يتاح الاستعلام عن نتائج بكالوريا سوريا برقم الاكتتاب 2019 بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الثانوية العامة السورية بالكامل، واعتمادها من وزير التربية والتعليم السوري السيد هزوان الوز، ليتم الكشف بعدها عن أسماء أوائل الثانوية العامة في سوريا بكل أقسامها.

نتائج بكالوريا سوريا 2019 حسب الاسم

موقع وزارة التربية السورية تم تخصصيه لاستخراج نتائج بكالوريا سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب ليس فقط لمحافظة بعينها، وإنما تتيح الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا 2019 جميع المحافظات، علاوة على إمكانية الحصول على النتائج لجميع الأقسام العلمي، الأدبي، الشرعي، التجاري والنسوي دون عناء.

نتائج بكالوريا سوريا أو الثانوية العامة السورية يتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين بشكل رسمي، وفقاً لما جاء من تصريحات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، ويعقد السيد الوزير مؤتمراً صحفياً يكشف من خلاله عن الأوائل على محافظات الجمهورية السورية.

موقع وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا في سوريا

طريقة الحصول على نتائج بكالوريا سورية دورة عام 2019 تكون من خلال تسجيل دخول رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية، أو بوابة النتائج الامتحانية لنتائج البكالوريا في سوريا ثم كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، ومن ثم اختيار المحافظة التابع لها، وأخيرا تحديد القسم المقيد به الطالب أو الشعبة التي يدرسها.

فحص نتائج شهادة البكالوريا سوريا يكون متاحا قريبا في كل من محافظات دمشق، أدلب، اللاذقية، حمص، حلب، دير الزور وباقي المحافظات السورية، وسنتابع الإعلان عن النتائج وكل جديد يصدر عن الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات بالثانوية العامة.

يمكنكم كتابة رقم الاكتتاب أو الاسم في تعليق حتى نوفر لكم نتائج بكالوريا سوريا بكافة فروعها بعد اعتمادها وتحميلها على موقع النتائج الامتحانية الرسمي خلال أيام فقط.

موقع بوابة النتائج الامتحانية 2019 يشهد ضغطاً بالغاً من الأن ناجم عن تزايد نسب البحث عن نتائج بكالوريا سورية حسب الاسم الثلاثي واكتتاب الطالب، لذا يرجى المحاولة أكثر من مرة لمعرفة النتيجة.

استخراج نتائج بكالوريا سوريا يكون متاح قريباً بعد إتمام إعلانها بشكل رسمي منذ ساعات، ويستطيع طلاب البكالوريا الشرعية والنسوية والصناعية استظهار درجاتهم مع المجموع الكلي والنسب المئوية.