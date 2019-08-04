هنا استخراج نتائج القبول الجامعات السودانية 2019 برقم الاستمارة الشواغر العامة الدور الثاني الأهلية عبر موقع إدارة القبول العامة www.admission.gov.sd

يترقب العديد من طلاب الشهادة الثانوية السودانية 2019 موعد ظهور نتيجة القبول للجامعات السودانية 2018 لجميع الأقسام القبول الخاص والدور الثاني وشواغر القبول وكل هذا وفقا لانتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي من المفترض الإعلان عنها صباح يوم الإثنين في تمام الثانية ظهرا وسط حضور عدد من قادة ورؤساء الدولة، حيث فور انتهاء المؤتمر الصحفي المقام بديوان الوزارة يمكنك التعرف على نتائج القبول الإلكتروني للجامعات بالسودان 2019 ويجب استمارات القبول عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، نظرا لأنها الموقع الرسمي الخاصة بنتائج السودان أو بالأخص موقع إدارة القبول العامة لمؤسسات التعليم العالي www.admission.gov.sd وذلك لتكن قيد النشر عقب انتهاء المؤتمر مباشرة .

ويذكر أن نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 قد ظهرت مؤخرا خلال مطلع شهر يوليو الماضي وعلى الفور انطلقت عمليات التسجيل الالكتروني لاستمارات القبول بالجامعات والمعاهد السودانية ويقال إن هناك أكثر من مرحلة وهم المرحلة الأولى والثانية وشواغر القبول بالدور الأول والثاني، وسوف يتم عقد المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التربية والتعليم السودانية وحضور بعض من علماء الدولة .

نتيجة القبول بجامعات السودان 2019

خلال الساعات القادمة سيتم نشر روابط الاستعلام عن نتيجة القبول بجامعات السودان 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور وشرق دارفور والشمالية وسنار وكسلا شمال كردفان وغرب كردفان والنيل الأزرق ونهر النيل والبحر الأحمر وبقية الولايات السودانية.

نشير أن ما يقرب من 172 ألف قد تم تسجيل استمارات التقديم الإلكتروني لهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بنجاح من إجمالي 192 ألف على الرغم من تواجد نسب متفاوتة من التقديم عبر الولايات حوالي 70%و90% .

وزارة التربية والتعليم السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن سيتم تفعيل رابط استخراج نتائج القبول جامعات السودان 2019 الإلكتروني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المقرر إقامته يوم السبت القادم 2019 في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ميعاد ظهور نتيجة القبول الإلكتروني للجامعات بالسودان 2019 غدا الإثنين الموافق يوم 5 أغسطس عقب المؤتمر الصحفي وخلال الساعات القادمة سوف ننشر كافة الروابط الخاصة بالاستعلام برقم الاستمارة.

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان فعاليات المؤتمر الصحفي المقام في الثانية ظهرا لاستخراج نتيجة القبول بجامعات السودانية 2019 وتوثيق الشهادات مع تقديم خالص التهاني للطلاب المقبولين.

يترقب العديد من الطلاب لحظة كشف المؤتمر الصحفي عن نتائج القبول بجامعات السودان 2018 للمؤسسات الحكومية والمعاهد خلال الدقائق القليلة القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ما زالت فعاليات المؤتمر الصحفي مستمرة حتى الآن ويمكن لطلابنا تسجيل البيانات بالتعليقات لحين ظهور نتيجة القبول بالجامعات السودانية 2019 الحكومية والخاصة.

الآن يمكنك الاستعلام عن نتائج التقديم الإلكتروني جامعات السودان 2019 عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يجب على الطلاب تسجيل رقم الاستمارة لنوافيكم بالجامعة التي تم القبول بها عبر نتائج التقديم الإلكتروني جامعات السودان 2019.

أنواع التقديمات للجامعات السودانية ومواعدها :

1 – شواغر القبول العام ( الجامعات الحكومية )

وذلك بدأم من السبت 1 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر 2019 لجميع الطلاب السودانيين.

2 – شواغر التعليم الأهلي ( الجامعات الخاصة )

بدأ من السبت 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2019 لجميع الشهادات السودانية والعربية والأجنبية وذلك أيضا للأعوام السابقة.

3 – شواغر الدبلومات التقنية ( جامعات حكومية وخاصة )

بدأ من السبت 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2019 مع تمنياتي بالتوفيق لجميع الطلاب والقبول بالجامعات المراد الالتحاق بها.