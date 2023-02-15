رابط إستخراج نتائج القبول الموحد الأردن 2023 عبر وحدة تنسيق القبول

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالمملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان غلق باب التسجيل في القبول الموحد للإلتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية بالأردن، والجميع في ترقب وقلق لمعرفة نتائج القبول الموحد، حيث يتمكن جميع المتقدمين من معرفة الجامعة والكلبة التي تم قبوله بها لهذا العام الدراسي، حيث صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم العالي بأنه جاري العمل حالياً على مراجعة جميع الطلبات المقدمة، كما تم التنويه بأنه قد تم استبعاد بعض الطلبات المقدمة وذلك بسبب عدم إستيفاء الأوراق أو بسبب عدم دفع رسوم التقديم.

نتائج القبول الموحد 2023 الأردن

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج توجيهي الأردن 2023 الدورة التكميلية خلال الأيام الماضية، فقد قامت على الفور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب التقديم للطلاب الناجحين بداية من يوم 7 فبراير الجاري وحتى يوم 12 فبراير، كما تم التنويه على جميع الطلاب والطالبات بضرورة تسديد رسوم التسجيل، وقد نوه المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن نتائج القبول الموحد سوف تعلن في نهاية الأسبوع الجاري، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة وسوف تبدأ الدراسة بالجامعات الأردنية، كما تمت الإشارة بأن النتيجة سوف تُعلن إلكترونياً، وذلك حتى يسهل على جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة عبر شبكة الإنترنت حسب رقم الطلب.

رابط إستعلام نتائج القبول في الجامعات الأردنية 2023

أما حول خطوات الإستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023 فسوف تتم من خلال تسجيل الدخول عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، ومن ثم اختيار طلب التحاق، وإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم كاملة ، والضغط على عرض النتيجة لمعرفة الجامعة والكلية المترشح لها، جدير بالذكر أن مدير تنسيق القبول قد أشار في بيان رسمي بأنه من المنتظر الكشف عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، كما ستقوم وحدة التنسيق بإرسال رسالة نصية للمتقدمين بنتائج الترشيح، كما أضاف سيادته بأن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين قد بلغ 12484 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد المترشحين للقبول 6959 طالب وطالبة.