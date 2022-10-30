معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022-2023 طريقة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

يستعد الطلاب العراقيون للحصول على نتائج القبول المركزي للالتحاق بالجامعات والمعاهد العراقية 2022-2023، وذلك بعد أن قام مصدر مسؤول داخل وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن ظهور النتائج في غضون الساعات القليلة المقبلة، كما تم الإعلان عن معدلات القبول بالجامعات، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022-2023

كشفت وزارة التعليم العالي العراق عن نسب معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام 2022-2023:

كلية الطب في جامعة بغداد 92٪

كلية الصيدلة في جامعة بغداد 67٪.

كلية اللغات والترجمة 73٪

كلية الإدارة والاقتصاد 71٪

كلية ابن راشد للعلوم الإنسانية 83٪.

كلية العلوم السياسية 83٪.

كلية الحقوق في جامعة بغداد 92٪

قسم الميكانيكا في كلية الهندسة بجامعة بغداد 83٪.

قسم العلوم الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة بغداد 85٪.

قسم علوم الحاسوب في كلية الهندسة بجامعة بغداد 83٪

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالجامعات العراقية

انتهى طلاب الصف السادس الإعدادي في المدارس العراقية من اجتياز الاختبارات وظهرت نتائجها على موقع وزارة التعليم بنسبة نجاح تخطت 90%، مما يدل على نجاح النظام التعليمي الحديث الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم بالعراق، قد كشف أحد المسؤولين بوزارة التعليم عن ظهور نتائج القبول بالجامعات العراقية على موقع نتائجنا ملفات pdf يمكن للطالب تحميلها بكل سهولة ومعرفة نتائج القبول، وللتعرف على الخطوات تابع التالي:

في البداية ادخل على رابط الموقع mohesr.gov.iq أو أذهب إلى الرابط university.dirasat-gate.org.

بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بتحديد خيار الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالجامعات.