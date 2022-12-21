بالرقم المدني استعلام نتائج الطلاب عبر موقع المربع الإلكتروني الكويت الفصل الأول 2022

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية الكويتية “أحمد الوهيدة”، عن انتهاء جميع الاختبارات رسمياً للفصل الدراسي الأول 2022 لطلاب وطالبات المرجلة الابتدائية في جميع مدن ومناطق الكويت، لافتًا إلى بدء امتحانات اختبارات كل من المرحلة المتوسطة والثانوية التي بدأت رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 الموافق، ويتم تصحيح الامتحانات التي تم الانتهاء من تأديتها أول بأول، وسط ترقب لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

المربع الإلكتروني

يُعد موقع المربع الإلكتروني الرسمي المختص بعرض درجات الطلاب من خلاله، ويتم تحديد موعد نشر الدرجات عبر الموقع بعد إتمام عملية التصحيح ومراقبة درجات الطلاب للفصل الدراسي الأول 2022 في كافة مدن ومحافظات الكويت، بعد ذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر الإنترنت دون الذهاب إلى المدارس الخاصة بهم، ومن المتوقع أن يكون موعد الإعلان عن ظهور النتائج لجميع المراحل التعليمية خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومرجعتها ورصدها.

نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 2022

أجرى حوالي 85937 طالب وطالبة في الصفين العاشر والحادي عشر امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول 2022 يوم الأحد الماضي، في حين تم الانتهاء رسميًا من امتحانات المرحلة الابتدائي للفصل الأول 2022 في جميع المدارس في دولة الكويت، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج درجات المرحلة الابتدائية إلكترونيًا، أولاً من خلال الموقع الرسمي للمدارس ثم عن طريق موقع المربع الإلكتروني.

خطوات استخراج النتائج