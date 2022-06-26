موقع المربع الالكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2022 في الكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية اليوم الأحد السادس والعشرون من شهر يونيو الحالي عن نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني moe.edu.kw، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عمليات بحث رهيبة عن رابط الاستعلام عن نتائج الثاني عشر لمختلف الأقسام العلمية والأدبية والتعليم الديني التي تم نقلها مباشرة على شاشة تلفزيون دولة الكويت وذلك بحضور معالي وزير التربية والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف.

المربع الإلكتروني نتائج الصف الثاني عشر 2022

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية طريقة استخراج نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه يمكن لجميع طلاب في مختلف التخصصات علمي أدبي وتعليم ديني الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني عشر بشكل إلكتروني عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت موضحة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على الطالب القيام بها وهي الدخول على رابط موقع المربع الإلكتروني 2022

الخطوة الثانية يجب أن تختار مربع نتائج الثانوية العامة

ثالثا: ثم كتابة الرقم المدني في الخانة الموضحة له

رابعا: بعدا الضغط على مربع بحث، انتظر قليلا سوف تظهر النتيجة

يمكنكم الاطلاع على الفيديو أدناه والذي يوضح طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 بكل وضوح

بهذا نصل إلى نهاية المقال والذي تطرقنا فيه لشرح أهم الخطوات التي يمكن لطلاب التاسع عشر في الكويت معرفة نتائج الثانوية العامة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2022.