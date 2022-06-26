“هنـا” نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني تطبيق سهل| كشف نتائج الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية الكويتية رسميًا عن ظهور نتائج الصف الثاني عشر للعام الدرسي الجاري 2022 الدور الأول، لجميع المدارس والإدارات التعليمية المحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه تم رفع نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة وموقع المربع الإلكتروني فور اعتمادها من قبل الوزير، وسط فرحة كبيرة من قبل أولياء الأمور بعد ارتفاع نسب النجاح، ويتم الآن الحصول على النتيجة إلكترونيًا.

رابط الحصول على النتيجة

أما عن رابط الحصول على نتيجة الثاني عشر من خلال المواقع الرسمي، فيُمكن استخراجها من خلال التباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية الكويتية على الرابط التالي: https://moe.edu.kw/PResult/FinalResult.

ثم تسجيل الرقم المدني الخاص بالطالب أو الطالبة.

ثم تسجيل الرقم المدني.

ثم الضغط على بحث.

عبر موقع المربع الإلكتروني

أما في حالة الحصول على نتيجة الثانوية العامة الكويت 2022 الدور الأول عبر موقع المربع الإلكتروني، فيتطلب ذلك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع المربع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://app.moe.edu.kw/NewResultCloud/PResult/PResult. ثم تسجيل الرقم المدني الخاص بك. ثم الضغط على عرض النتيجة. ستظهر أمامك صفحة خاصة بالنتيجة كاملة بالدرجات والنسبة المئوية. يُمكنك طباعتها على الفور ورقيًا.

وفي حالة عدم تمكنك من الحصول على النتيجة، يُمكنك إعادة المحاولة عبر المواقع السابق ذكرها بسبب الضغط عليها من قبل آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ويُمكنكم أيضًا الحصول على النتيجة من خلال تسجيل الدخول عبر تطبيق سهل على الهواتف الذكية الخاصة بالطلاب والطالبات، ولمعرفة المزيد عن كيفية الحصول عليها عبر التطبيق يُمكنكم الضغط على الرابط التالي: (نتائج الصف الثاني عشر عبر تطبيق سهل).