 نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 عبر تطبيق سهل والمربع الإلكتروني بالرقم المدني| الثانوية العامة

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني عبر المربع الإلكتروني فور استظهارها من خلال تطبيق سهل أو المربع الإلكتروني، حيث انتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الكويت بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من خلال وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها بشكل دقيق وترصيد الدرجات، وسط تقارير نشير إلى اعتماد النتيجة رسميًا ورفعها إلكترونيًا واستظهارها رسميًا مساء اليوم الأحد 26 يونيو.

نتيجة الصف الثاني عشر

وبعد انتهاء أداء اختبارات الثانوية العامة 2022 في أجواء هادئة، بدأت على الفور وزارة التربية في مراجعة أوراق الإجابات وترصيد الدرجات، وتدقيقها في الكنترولات المخصصة لذلك، ويجري الآن اعتمادها ورفعها على المنصات المختلفة المتخصصة في نشر النتائج، حيث ستكون متاحة عبر موقع المربع الإلكتروني للحصول عليها بالرقم المدني، أو من خلال تطبيق سخل الإلكتروني الخاص بالطلاب والطالبات.

نتيجة الثانوية العامة عبر المربع الإلكتروني

ننشر لكم اليوم نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 على موقع المربع الإلكتروني، والتي سيتم رفعها رسميًا بعد قليل، ويتم الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: المربع الإلكتروني. ثم تسجيل الرقم المدني الخاص بالطالب أو الطالبة. ثم الضغط على عرض النتيجة. سيتم على الفور استظهار النتائج.

تطبيق سهل بالرقم المدني

كما أعلنت وزارة التربية عن إمكانية الحصو على نتيجة الصف الثاني عشر عبر تطبيق سهل الإلكتروني للهواتف الذكية، وذلك تسهيلاً على الطلاب والطالبات للحصول عليه، تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي للوزارة، ولكن لابد من اتباع عدد من الخطوات لانشاء حساب عليه، أولاً: تحميله على الجوال:

ثم التسجيل في تطبيق سهل عن طريق كتابة الرقم المدنى والموافقة على الشروط والأحكام.

ثم عمل طلب مصادقة فى سهل sahel

ثم الدخول على تطبيق هويتى وقبول طلب المصادقة.

ثم ادخال رقم سرى برنامج هويتي

رابط تحميل تطبيق سهل لـ هواتف الأندرويد.