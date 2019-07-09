نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2019 ترقبوا الامتحانات الوزارية عبر رابط وزارة التربية العراقية

نقترب من لحظة إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2019 بكافة المدن والمحافظات العراقية، حيث تمثل تلك المرحلة دور مهم لدى جميع الطلاب والآباء للانتقال بأمان إلى المرحلة الثانوية، ولمعرفة نتائج الامتحانات الوزارية في المرحلة المتوسطة سيتم نقلها لكم فور اعتمادها ليحصل عليها جميع الطلاب بملف خاص لكل مديرية على حدة لسهولة التصفح وجلب الاسم والمدرسة الخاص بالطالب.

ولقد تأخر صدور نتائج الثالث المتوسط بالدور الأول خلال هذا العام، وهذا يعود لزيادة عدد الطلاب في كل محافظة مقارنة بالعام الماضي، ولكن تقوم نخبة كبيرة من هيئة التدريس بأعمال التصحيح ليتم إعلان نتائج المتوسطة نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم نشر لكم المحافظات بالتتابع فور توافرها من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2019

نوفر لكم روابط معرفة نتائج الثالث متوسط 2019 بجميع محافظات العراق البصرة، بغداد، الكرخ، بابل، السليمانية، كركوك، الرصافة الأولى والثانية، ديالي، النجف، الأنبار، كربلاء، ميسان، المثني، صلاح الدين، نينوي حيث يتابع الدكتور قصي السهيل أعمال صدور النتائج لكافة طلاب المتوسطة، كما أشرف على إتمام أعمال الامتحانات الوزارية بتفقده المراكز الامتحانية ومتابعة ما يلزم الطلاب خلال تأدية الامتحانات في المناخ المناسب لها.

ولقد أدى 650 ألف طالب وطالبة الامتحانات الوزارية بالصف الثالث المتوسط لعام 2019 بداية من 11 وحتى 30 حزيران من الشهر الماضي، وعلى الفور بدأت لجان المراقبة دورها في متابعة الالتزام بالتعليمات لتفادي الوقوع في أخطاء تنعكس سلبياً على العملية الامتحانية في المرحلة الإعدادية.

موقع وزارة التربية العراقية

يتعرف الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية على نتائج الثالث متوسط 2019 التي تم الانتهاء من رفعها حسب المديرية والمحافظة، وكل ما على الطالب متابعة هذا المقال من حين لأخر حيث يتم التحديث فور صدور كل نتيجة لتوضيحها لكم وإرفاقها بداخل هذا المقال لحظة بلحظة، ومن أجل الاستمرار لدخول موقع الوزارة عبر هذا الرابط.

وهناك المزيد من المواقع الاخري لنشر نتائج الصف الثالث المتوسط بالدور الأول في العراق منها السومرية نيوز، موقع ناجح، النجاح، شبكة أخبار الناصرية، القناة التربوية، وسيتم إرفاق الرابط الخاص بإظهار النتائج فور صدوره بشكل رسمي من وزارة التربية العراقية وبالتوفيق لجميع الطلاب الأعزاء.